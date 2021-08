Brazilië en Antony winnen Olympisch goud na verlenging tegen Spanje

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 16:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:41

Brazilië heeft zaterdag ten koste van Spanje de finale van het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen in Tokio gewonnen. Na een 1-1 tussenstand in de eerste negentig minuten sloeg het team van bondscoach André Jardine toe in de verlenging: 2-1. Antony verscheen aan het startsignaal, stond met een fraaie pass aan de pass aan de basis van het winnende doelpunt en werd na 112 minuten spelen vervangen door Gabriel Menino. Hij is de eerste voetballer van Ajax ooit die een gouden medaille wint. Daniel Alves scherpte in Yokohama zijn wereldrecord nog verder aan: de rechtspoot van São Paulo staat na zaterdag op liefst 43 prijzen in zijn loopbaan.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar diep in de blessuretijd verscheen toch de openingstreffer op het scorebord in het Nissan Stadium. Na een voorzet van Claudinho vanaf links hield Alves de bal net binnen aan de rechterkant van het strafschopgebied. De hoge bal werd vervolgens verkeerd beoordeeld door Pau Torres, waarna Matheus Cunha de bal hard en laag in de rechterhoek schoot: 1-0. Een openingstreffer voor de Brazilianen die eigenlijk een minuut of tien eerder al moeten vallen.

Na ruim een half uur kwamen kwamen doelman Unai Simón en Matheus Cunha na een vrije trap namelijk met elkaar in botsing in het strafschopgebied. De VAR wees Chris Beath op een mogelijke overtreding van de keeper en na het bekijken van de beelden wees de dienstdoende scheidsrechter naar de stip. Oog in oog schoot Richarlison de bal over het doel van Simón. Het balbezit was in de eerste 45 minuten voor Spanje, maar het meeste gevaar kwam van Brazilië en dat leidde uiteindelijk tot de 1-0 in de tweede minuut van de extra tijd.

Spanje kwam enkele minuten na de onderbreking goed weg. Richarlison kapte Óscar Gil uit in het strafschopgebied, waarna de bal via de benen van Simón tegen de lat ging. Een belangrijk moment, daar Spanje exact tien minuten later de nadelige marge wegpoetste. Na een goede voorzet van Carlos Soler vanaf rechts kon Alves niet voorkomen dat Mikel Oyarzabal de bal bij de tweede paal met een harde volley tegen de touwen schoot: 1-1.

Brazilië en Spanje waren in de tweede helft meer aan elkaar gewaagd, maar het team van Luis de la Fuente had het duel met iets meer geluk binnen negentig minuten kunnen beslissen. In de laatste zes minuten stond de lat twee keer een doelpunt in de weg. Een mislukte voorzet van Óscar Gil eindigde op de lat en dat was drie minuten later ook de bestemming van een bewuste poging van Bryan Gil.

In de noodzakelijke verlenging sloeg Brazilië in minuut 109 toe. Na een goede dieptepass van Antony was invaller Malcolm sneller en sterker dan Jesús Vallejo, waarna hij het strafschopgebied op links binnendrong en de bal via de voet van Simón hoog in het doel werkte: 2-1. Daar had Spanje geen antwoord op en het gewiekste Brazilië trok de overwinning in de daaropvolgende minuten over de streep.

Vier jaar geleden werd Brazilië voor eigen publiek in Rio de Janeiro voor het eerst olympisch kampioen. In 1984, 1988 en 2012 moesten de Brazilianen genoegen nemen met het zilver. Spanje stond voor de vierde keer in de Olympische voetbalfinale. Alleen in 1992 werd het goud veroverd. In 1920 en 2000 moesten de Spanjaarden zich tevredenstellen met het zilver.