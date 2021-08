Ronald Koeman komt met eerste reactie op vertrek van Lionel Messi

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 15:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:42

Het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona is voor Ronald Koeman een hard gelag. De trainer reageert zaterdag via sociale media voor het eerst op het vertrek van de clubtopscorer aller tijden, die ruim een maand geen contract had en uiteindelijk donderdag te horen kreeg dat de beoogde contractverlenging om financiële redenen toch niet kon doorgaan. De 34-jarige Messi lijkt zijn loopbaan bij Paris Saint-Germain te vervolgen.

“Het is nog steeds moeilijk te begrijpen dat je niet meer voor Barcelona zal spelen", laat Koeman via sociale media weten. “Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor onze club, Leo. Ik heb echt genoten van het volle seizoen dat we hebben samengewerkt. Je werklust en wil om te winnen hebben indruk op me gemaakt. Het maakt van je de beste speler ter wereld. Voor nu wens ik jou en je familie het beste.”

Still hard to understand that you will not play for @FCBarcelona anymore. Thanks for everything you have done for our club Leo. I really enjoyed the full season we worked together. I am impressed with your work ethic and desire to win. pic.twitter.com/iRCUpsdoZK — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021

Inmiddels hebben tal van spelers van Barcelona via sociale media afscheid genomen van Messi, onder wie ook Frenkie de Jong en Memphis Depay. In een Instagram-post schrijft De Jong: “Toen ik een kind was heb ik samen met mijn broer voor de televisie in onze kamer van je genoten”, vertelt de Oranje-international. “Toen ik hier twee jaar geleden kwam, ontdekte ik wat voor ongelooflijk persoon je bent. Om met de beste speler ooit op het veld te staan is als een droom die uitkomt en ik heb van elke minuut genoten, zowel binnen het veld als erbuiten."

"Ik ga van je magie blijven genieten. Alleen nu, zoals vroeger, weer voor de televisie. Bedankt voor alles, Leo. Ik wens jou en je familie het allerbeste.” Hij voegt twee hartjes, rood en blauw, toe, evenals een emoticon van een geit. De term GOAT wordt ook wel gebruikt om de Greatest Of All Times aan te duiden.

Depay had minder woorden nodig om zijn gevoelens te uiten: hij postte op Twitter een gebroken hart en een afbeelding van een geit. Messi zal zondagmiddag vanaf 12.00 uur op een speciale persconferentie in het Camp Nou een toelichting geven over zijn vertrek.