Barcelona deelt rugnummers uit; Depay treedt in voetsporen van Cruijff

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 12:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:54

Barcelona heeft zaterdag, daags voor de strijd met Juventus om de jaarlijkse Trofeo Joan Gamper, de rugnummers voor het nieuwe seizoen bevestigd. Het rugnummer tien, dat de nu officieel vertrokken Lionel Messi jarenlang droeg, heeft voorlopig geen eigenaar en het is ook maar de vraag of een huidige of toekomstige speler van Barcelona met het nummer op de rug zal willen spelen.

Memphis Depay ‘erft’ het rugnummer negen, waarmee wijlen Johan Cruijff in het verleden furore maakte voor Barcelona, van Martin Braithwaite, die vorig seizoen nog het spitsennummer droeg en in de voorbereiding met nummer twaalf op het veld stond. Dat is nu officieel het nieuwe nummer van Braithwaite en niet langer van Riqui Puig, die met het mythische nummer zes op het middenveld zal staan.

???? The squad numbers for the Joan Gamper Trophy! Sunday at 9:30pm CEST Watch it LIVE on Barça TV+ ?? https://t.co/38nUnHAZkq pic.twitter.com/m5AMNqhCUT — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2021

Twee andere aanwinsten, Sergio Agüero, en Emerson, gaan respectievelijk rugnummer 19 en 22 dragen. Een andere nieuwkomer, Eric Garcia, die zaterdag met Spanje net als Pedri en Óscar Mingueza een gouden of zilveren medaille zal winnen, kan kiezen uit nummer 16 of 24, daar het rugnummer 25 normaliter gereserveerd is voor de derde doelman. Frenkie de Jong draagt ook komend seizoen weer rugnummer 21.

Het duel met Juventus is de laatste oefenwedstrijd van Barcelona ter voorbereiding op komend seizoen, na overwinningen op Gimnàstic (4-0), Girona (3-1) en VfB Stuttgart (0-3), en een nederlaag tegen Red Bull Salzburg (2-1). Het team van Ronald Koeman speelt volgende week zondag op de eerste speeldag van LaLiga in eigen huis tegen Real Sociedad.