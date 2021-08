Frenkie de Jong geraakt door abrupt afscheid van Lionel Messi

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 12:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:23

Frenkie de Jong staat zaterdag op sociale media stil bij het abrupte vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. Hoewel de clubtopscorer aller tijden van de Spaanse topclub al ruim een maand zonder contract zat, leek het er lange tijd op dat de vedette een nieuwe verbintenis met los Azulgrana zou gaan ondertekenen. Barcelona kreeg het contract om financiële redenen er echter niet doorheen, waardoor het huwelijk na 21 jaar ten einde is. Een hard gelag voor onder meer De Jong, die twee jaar lang zijn ploeggenoot was.

“Toen ik een kind was heb ik samen met mijn broer voor de televisie in onze kamer van je genoten”, vertelt de Oranje-international. “Toen ik hier twee jaar geleden kwam, ontdekte ik wat voor ongelooflijk persoon je bent. Om met de beste speler ooit op het veld te staan is als een droom die uitkomt en ik heb van elke minuut genoten, zowel binnen het veld als erbuiten. Ik ga van je magie blijven genieten. Alleen nu, zoals vroeger, weer voor de televisie. Bedankt voor alles, Leo. Ik wens jou en je familie het allerbeste.” Hij voegt twee hartjes, rood en blauw, toe, evenals een emoticon van een geit. De term GOAT wordt ook wel gebruikt om de Greatest Of All Times aan te duiden.

Messi werd in 2000 als dertienjarige aan de jeudgopleiding van Barcelona toegevoegd en groeide in Spanje uit tot een van de beste voetballers aller tijden. Hij heeft verschillende records op zijn naam staan. Zo is hij met 672 officiële goals de topscorer aller tijden van Barcelona en is hij de speler met de meeste duels ooit voor de 26-voudig landskampioen van Spanje: 778. Messi pakte in totaal 34 prijzen met Barcelona. Hij werd tien keer landskampioen en won vier keer de Champions League met de club. Daarnaast veroverde hij met de Catalanen zowel de Spaanse beker als de Spaanse Super Cup zeven keer en won hij zowel de Europese Super Cup als het WK voor clubteams drie keer.

De aangescherpte financiële fairplayregels van LaLiga staan niet toe dat de club meer geld aan salarissen uitgeeft dan dat er binnenkomt. Barcelona is zwaar getroffen door de coronacrisis en heeft volgens Spaanse media een schuldenlast van 1,1 miljard euro. Voorzitter Joan Laporta gaf vrijdagochtend een persconferentie om het vertrek van Messi toe te lichten. "Momenteel bedragen de totale salariskosten van de club 110 procent van de jaarlijkse inkomsten", zei Laporta. "We hebben daardoor geen marge, de regels van La Liga staan niet toe dat we meer geld aan salarissen uitgeven."

"Sinds mijn terugkeer was ik op de hoogte van dit probleem. Maar de huidige cijfers zijn nog slechter dan de negatiefste voorspelling", legde Laporta uit. "Daardoor is de schuld hoger dan we hadden ingeschat." Laporta benadrukte dat Barcelona en Messi graag een nieuwe overeenkomst hadden getekend, maar dat dit door de financiële regels onmogelijk was. Messi had volgens de voorzitter voor vijf jaar kunnen bijtekenen en zou hij evenveel gaan verdienen als de afgelopen twee jaar. Dat plan werd niet goedgekeurd door de Spaanse bond, en Laporta legt zich neer bij dat oordeel. "Als je alle emoties opzijzet en kijkt naar de kille cijfers, dan is Leo's vertrek de enige optie", zei Laporta.

"Zelfs zonder Messi zitten we boven de salarislimiet. LaLiga vraagt ons om de regels te gehoorzamen, wat logisch is. Natuurlijk had LaLiga ook graag Messi behouden. Maar er zijn ook andere clubs die verlangen dat de regels worden toegepast zonder uitzonderingen. Het is simpel, maar tegelijkertijd pijnlijk." Het afscheid van Messi valt Laporta zwaar. "Hij is de beste speler ter wereld, heeft de club heel veel moois gebracht en hij verdient het allerbeste. Ik ben verdrietig, maar ik ben er ook van overtuigd dat dit het beste voor de club is."