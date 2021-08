Wim Jonk woedend: ‘Dit is toch geen voetbal, of ben ik nou achterlijk?’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 09:14

FC Volendam kende vrijdagavond een valse start van zijn seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Het duel met FC Eindhoven in het Jan Louwers Stadion eindigde in een 2-2 gelijkspel, nadat een 0-2 voorsprong uit handen werd gegeven. Wim Jonk is na afloop woedend op scheidsrechter Sam Dröge, die in zijn ogen tot drie keer toe naliet om Volendam een strafschop te geven.

Door doelpunten van Damon Mirani en Daryl van Mieghem stond Volendam na veertig minuten spelen al op een ogenschijnlijk comfortabele 0-2 voorsprong. FC Eindhoven kreeg op slag van rust echter wél een strafschop, die benut werd door Joey Sleegers. Hij zorgde in de blessuretijd van tweede helft ook voor de gelijkmaker. “Je speelt een goede eerste helft, waarin je redelijk dominant bent. Daarna heb je de wedstrijd onder controle en dan krijg je een goedkope penalty tegen”, analyseert Jonk voor de camera van ESPN.

?? Wim Jonk is gefrustreerd dat FC Volendam geen strafschop heeft gekregen vandaag.



"Dit is toch geen voetbal of ben ik nou achterlijk" pic.twitter.com/88EiEfPYoW — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2021

“Als je dan een penalty geeft, moet je die ook aan ons geven in de tweede helft”, vervolgt de trainer van Volendam. Er worden drie momenten aangehaald waar ogenschijnlijk een overtreding wordt gemaakt op Robert Mühren binnen het strafschopgebied. “Dat moment heb ik goed kunnen zien, net als iedereen in het stadion. Het voelt als meten met twee maten. Dit is toch geen voetbal, of ben ik nou achterlijk? Mühren wordt helemaal weggeschopt.”

“Ik vond ons niet goed spelen in de tweede helft. Desalniettemin krijgen we drie opgelegde kansen, dan moet je de wedstrijd in het slot gooien. En dan krijg je een hele zure tweede goal tegen”, zo steekt Jonk na de remise in Eindhoven ook de hand in eigen boezem. Voor Volendam wacht nu over een week een pittig duel, want komende vrijdag komt ADO Den Haag op bezoek in het KRAS Stadion.