Steven Berghuis verklaart rugnummer bij Ajax: ‘Zij hadden dat nummer ook’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 08:39 • Laatste update: 08:59

Steven Berghuis gaat bij Ajax met rugnummer 23 op het shirt spelen. De van Feyenoord overgekomen aanvaller noemt in gesprek met Inside Ajax het feit dat Michael Jordan en LeBron James hetzelfde nummer droegen als motivatie. Berghuis weet tevens in wiens voetsporen hij bij Ajax met rugnummer 23 treedt.

“Ik twijfelde lang tussen 11 en 23. Maar 11 vond ik meer een nummer voor een linksbuiten. Uiteindelijk heb ik voor 23 gekozen. Michael Jordan en LeBron James hadden dat nummer ook”, zo verklaart Berghuis met een verwijzing naar de twee basketballers. “Ik vind dat erg inspirerende mensen. Zij zijn mensen die voor hun doelen gaan, dus daarom past dit nummer bij deze challenge (naar Ajax gaan, red.). Ik kijk ernaar uit om mooie dingen met dit nummer te laten zien.”

Berghuis wordt gevraagd of hij een aantal voorgangers kan noemen. “Lassina Traoré en Rafael van der Vaart zijn makkelijk. Daarnaast weet ik het van Kenny Tete, want wij hebben samen gespeeld bij Oranje”, antwoordt de 29-jarige aanvaller. Ook Danny Hoesen ging hem voor en Berghuis kan zich een hoogtepunt van hem uit zijn tijd bij Ajax nog goed voor de geest halen. “Danny Hoesen droeg het nummer ook toen hij scoorde tegen Barcelona. Ik kijk veel voetbal en met name de Champions League-wedstrijden van Nederlandse clubs. Ik herinner mij die wedstrijd nog goed. Danny scoorde toen net als Thulani Serero.”

“Ik hoop mooie dingen te laten zien met het team”, zo formuleert Berghuis zijn doelstelling voor komend seizoen. “De club heeft grote ambities en die heb ik zelf ook, dus dat komt mooi samen. Daar ben je naar op zoek: successen met je team beleven. Die spirit zit er echt in, merk ik sinds ik hier ben. De jongens zijn hongerig naar successen en dat ben ik ook. Met dit rugnummer en deze teamspirit hoop ik er wat moois van te maken.”