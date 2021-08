Sébastien Haller lovend: ‘Hij is een speler die sowieso bij Ajax past’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 08:08

Sébastien Haller is bijzonder te spreken over Steven Berghuis en Danilo Pereira. De 27-jarige spits bestempelt de van Feyenoord overgekomen aanvaller als ‘een speler die sowieso bij Ajax past’. Haller is tevens blij met de aanwezigheid van de na een huurperiode bij FC Twente teruggekeerde Danilo, door wie de spitsen volgens hem het beste in elkaar naar boven kunnen halen.

“Hij is een speler die sowieso bij Ajax past. Hij heeft verschillende kwaliteiten. Hij is goed in de één-op-één duels, heeft een goede voorzet én een goed schot. Ik weet zeker dat hij van toegevoegde waarde is voor het team. Ik ben heel blij met zijn komst”, zegt Haller in gesprek met Ajax TV over de komst van Berghuis. De spits is tevens positief over Danilo. “Het is onze taak om bij elkaar het beste omhoog te halen, zodat we optimaal kunnen presteren voor de club. Het is goed om te zien dat hij een doelpunt maakte tegen Leeds.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De één begint aan de wedstrijd en de ander maakt het karwei af. Dat is de mentaliteit die we hier nastreven. Als we prijzen willen winnen en het beste team van Nederland willen zijn, hebben we iedereen nodig”, gaat Haller verder. Hij kan zaterdagavond bij een zege op PSV in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal zijn derde prijs in dienst van Ajax aan zijn erelijst toevoegen. “Daar hebben we de laatste weken naartoe gewerkt. We willen deze prijs winnen. Elke prijs is er eentje en het wordt een zware wedstrijd tegen onze rivaal PSV. Dit is een wedstrijd die we moeten winnen. Daar doen we alles voor.”

“Ik focus echter meer op mijn bijdrage aan het team. Soms gebeurt dat door perfect druk te zetten, een tackle of iets anders waardoor het team wint. Zoals woensdag tegen Leeds. Je voelt je dan belangrijk, je helpt je teamgenoten en zij zijn dan ook weer blij met je bijdrage. Zo win je prijzen”, zo formuleert de spits zijn doelen voor komend seizoen. Haller heeft zichzelf geen bepaald aantal doelpunten ten doel gesteld, al zou hij ‘niets liever willen’ dan 25 treffers verzorgen. “Ik zal er alles voor gaan doen, maar het is geen eis. Het belangrijkste is prijzen pakken en goede wedstrijden spelen. Ik wil doelpunten maken, maar ik ga me niet druk maken over cijfers.”