Haaland heet Malen via Instagram welkom: ‘Slaap zacht, zoete dromen’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 07:55 • Laatste update: 08:10

Donyell Malen weet inmiddels dat je niet in slaap moet vallen als Erling Braut Haaland in de buurt is. De Noorse spits plaatst op Instagram een foto van een slapende Malen. “Welkom Donyell Malen. Slaap zacht, zoete dromen”, schrijft Haaland bij de foto van Malen. Overigens moet ook Jude Bellingham het ontgelden bij Haaland. “Welterusten brutti frutti”, zo luidt de boodschap bij een foto van de slapende Bellingham. Overigens vormen Haaland en Malen volgens BILD zaterdagavond samen het spitsenduo in de bekerwedstrijd tegen Wehen Wiesbaden.