Suárez laat op Instagram van zich horen na breuk tussen Messi en Barcelona

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 07:29 • Chris Meijer

Luis Suárez heeft via Instagram gereageerd op het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. De 34-jarige Uruguayaanse spits speelde tussen 2014 en 2020 in Catalonië met Messi samen en raakte in die periode goed bevriend met de Argentijnse aanvaller. Suárez spreekt in zijn boodschap dankbaarheid uit richting Messi voor de manier hoe hij werd opgevangen toen hij door Barcelona werd overgenomen van Liverpool.

“Chavalín”, zo begint Suárez zijn boodschap met uitdrukking die kan worden vertaald als ‘kleine jongen’. “Ik weet dat er enorm veel woorden zijn om het verhaal te vertellen dat jij bij Barcelona hebt geschreven. De club die je zag groeien, de club waar jij zoveel van houdt, de club waar je zoveel titels hebt gewonnen en de club waar je de BESTE SPELER OOIT bent geworden. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de manier hoe je mij hebt ontvangen in Barcelona, dat laat zien dat je een geweldig mens bent.”

“Ik ben trots dat ik duizenden prachtige momenten bij Barcelona met jou heb beleefd en ik heb geluk dat ik met jou heb mogen spelen. Ik hoop oprecht dat wat er nu gaat gebeuren, het beste is voor jou en je familie. Ik houd zoveel van je”, zo besluit Suárez zijn boodschap aan Messi. De wegen van de twee vrienden scheidden vorige zomer al. Barcelona nam afscheid van Suárez, die uiteindelijk de overstap maakte naar Atlético Madrid en met die club afgelopen seizoen kampioen van Spanje werd.

Het min of meer gedwongen vertrek van Súarez zette naar verluidt ook kwaad bloed bij Messi. De 34-jarige aanvaller stuurde een jaar geleden al aan op een vertrek bij Barcelona, maar werd destijds nog aan zijn contract gehouden. Nu gaan de wegen van Messi en Barcelona alsnog scheiden, ondanks dat er een akkoord lag over contractverlenging en beide partijen met elkaar verder wilden. Barcelona kan Messi volgens de financiële regels van LaLiga niet inschrijven en de Argentijn lijkt nu hard op weg naar Paris Saint-Germain.