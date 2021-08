‘Transfer van Denzel Dumfries kan spoedig in stroomversnelling komen’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 06:55 • Chris Meijer • Laatste update: 07:00

De naderende toptransfer van Romelu Lukaku heeft mogelijk gevolgen voor Denzel Dumfries. Gianluca Di Marzio meldt dat Internazionale het bedrag dat Chelsea voor de Belgische spits gaat betalen grotendeels wil herinvesteren en de vleugelverdediger van PSV staat bovenaan het verlanglijstje. Dumfries wordt al langer in verband gebracht met de regerend kampioen van Italië.

Op dit moment zou Inter de enige concrete gegadigde voor Dumfries zijn. Het Eindhovens Dagblad meldde afgelopen week dat I Nerazzurri zich weliswaar met een niet nader genoemd bedrag bij PSV gemeld hebben voor de Oranje-international, maar dat de vraagprijs van de Eindhovenaren vooralsnog hoger lag. PSV verlangt naar verluidt vijftien tot twintig miljoen euro, een bedrag dat Inter tot voor kort niet kon of wilde betalen. Dumfries zelf heeft wel oren naar een transfer naar Italië.

Daar gaat echter spoedig verandering in komen. Di Marzio en Fabrizio Romano melden dat een transfer van Lukaku naar Chelsea nadert. Inter wil alleen een geldbedrag en ziet niets in een ruildeal, waardoor the Blues volgens de laatste berichten 115 miljoen euro gaan betalen voor de 28-jarige spits. Volgens Romano gaat Chelsea binnen enkele dagen zijn uiterste bod uitbrengen, terwijl er voor Lukaku een netto jaarsalaris van twaalf miljoen euro klaarligt in Londen.

Het megabedrag dat Inter ontvangt voor Lukaku gaat opnieuw geïnvesteerd worden. Allereerst in Dumfries, die in Milaan bovenaan het verlanglijstje staat. Verder moet de voorste linie versterkt worden met Dúvan Zapata van Atalanta of Edin Dzeko van AS Roma. Het is echter de vraag of de Romeinen openstaan voor het vertrek van Dzeko. De 35-jarige Bosnische spits lijkt momenteel bij AS Roma in zijn laatste contractjaar terecht te gaan komen.

Dumfries genoot na het EK een langere vakantie dan de rest van de selectie, maar is inmiddels terug op De Herdgang. Daar volgt hij na overleg met technisch manager John de Jong en trainer Roger Schmidt een individueel trainingsprogramma, nadat hij dat de afgelopen periode al in zijn eigen omgeving deed. Hij wil volgens het Eindhovens Dagblad de huidige hiërarchie en groepsdynamiek niet verstoren en maakt ook geen deel uit van de wedstrijdselectie voor de Champions League-duels met FC Midtjylland van afgelopen dinsdag en volgende week dinsdag.