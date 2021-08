Trump komt met bizar statement na bronzen medaille Verenigde Staten

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 00:07 • Jeroen van Poppel

Donald Trump haalt in een statement vernietigend uit naar het Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal. De Verenigde Staten wist hun favorietenrol op de Olympische Spelen niet waar te maken en pakten uiteindelijk het brons door de troostfinale te winnen van Australië (3-4). Volgens Trump had USWNT meer kans gemaakt als het elftal niet 'woke' was geweest.

Megan Rapinoe, een van de bekendste spelers uit het Amerikaanse elftal, maakte tegen Australië twee doelpunten. De 36-jarige aanvaller, die bekendstaat als voorvechter van seksegelijkheid, heeft een hekel aan Trump en weigerde in 2019 om na de WK-winst naar het 'fucking' Witte Huis te gaan voor de huldiging. De voormalig president van de Verenigde Staten noemt Rapinoe in zijn statement denigrerend 'de vrouw met de paarse haren'.

“Als ons voetbalteam, aangevoerd door een radicale groep linkse maniakken, niet ‘woke’ was geweest, dan zouden ze de gouden medaille gewonnen hebben in plaats van de bronzen", klinkt het statement van Trump. "'Woke' betekent dat je verliest, alles wat 'woke' is, loopt slecht af. En dat is duidelijk gebeurd met onze voetbalploeg. Al zijn er wel nog een paar patriotten. Maar er is meer nodig. Ze moeten alle ‘wokesters' vervangen door patriotten om weer te kunnen winnen. De vrouw met het paarse haar speelde verschrikkelijk en spendeert te veel tijd aan het nadenken over radicaal linkse politiek, en niet aan haar werk."

Rapinoe heeft inmiddels haar afschuw uitgesproken over het statement van Trump. "Het is heel triest. Je hoopt dat mensen het slecht zullen doen? Yikes", aldus de vleugelspits, die toegeeft dat de Olympische Spelen niet waren wat de Verenigde Staten ervan hadden gehoopt. "Zoals we de laatste wedstrijd van het toernooi tegen Australië speelden, dat is wie we willen zijn."