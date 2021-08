Sneijder en Derksen discussiëren over corona: ‘Ik ben een van die mafkezen’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 23:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Johan Derksen en Wesley Sneijder hielden vrijdagavond in De Oranjezomer een discussie over coronavaccinatie. Derksen is van mening dat mensen 'een soort morele verplichting' hebben om zich te laten inenten tegen het virus en noemde mensen die dat niet willen zelfs 'mafkezen'. Sneijder ontboezemde vervolgens dat hij blijkbaar een van die 'mafkezen' is.

Steeds meer landen schuiven op richting een vaccinatieplicht voor toegang en Derksen denkt dat het ook in Nederland die kant op gaat. "We gaan natuurlijk naar een vaccinatieplicht, want anders is in dit land niet meer te leven", aldus Derksen. "Al die gekken die geen prikje willen... nou ja, die mogen nergens meer naar binnen. Als je vroeger op vakantie ging naar bepaalde landen, dan moest je een injectie hebben, anders kwam je daar ook niet binnen. Daar heb ik nog nooit principiële mensen over gehoord: 'Daar gaan we niet heen, want dan moeten we eerst een prikje halen.' Nee, je ging gewoon daarheen. Met het WK in Argentinië moest je ook een injectie hebben om het land binnen te kunnen. Maar nu zijn er zoveel van die mafkezen die verdrinken in hun eigen principes."

Sneijder vertelt vervolgens dat hij niet gevaccineerd is. "Ik ben waarschijnlijk een van die mafkezen, want ik heb geen vaccinatie", aldus de oud-international, die de lachers van het publiek op zijn hand krijgt. "Maar ik ben wel getest. Ik heb corona gehad vorig jaar. Ik heb er gelukkig weinig last van gehad. Ik heb het bewust niet genomen." Derksen noemt een voorbeeld waardoor Sneijder gedwongen zou kunnen worden. "Als ik voorzitter was van een club, en ik zou jou als trainer willen hebben, en jij moest met mijn kapitaal werken, dan zou ik eisen dat je gevaccineerd bent", aldus Derksen.

"Dat is prima", reageert Sneijder. "En als je straks niet meer kan reizen zonder vaccin, dan zal ik wel moeten. Maar ik heb nu zoiets: waarom zou ik het nemen? Waarom ik ervoor kies om het niet te nemen? Waarom wel?" Derksen: "Nou, omdat je je omgeving in gevaar brengt." Sneijder zegt dat dat 'helemaal niet waar is'. "Ik ken mensen die gevaccineerd zijn en nog steeds corona hebben gekregen, en nog steeds mensen hebben besmet met corona. Als jij gewoon een pcr-test doet, die ik moet doen als ik ga reizen, dan weet ik zeker dat ik geen corona heb. Ik kan wel naast iemand in het vliegtuig zitten die gevaccineerd is en het wel heeft."

Tot slot van de discussie voert Derksen aan: "Dat weet ik wel, maar ik vind het een soort morele verplichting, zoals de situatie in de hele wereld is, dat je gewoon alle risico's zoveel mogelijk vermijdt. En dat je gewoon even die prikjes haalt." Sneijder zegt vervolgens dat hij zijn hele leven lang ook nog nooit een griepprik heeft genomen.