Sneijder kraakt keuze voor Van Gaal: ‘Ik weet dat hij het graag was aangegaan’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 23:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:16

Wesley Sneijder begrijpt niet dat de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach is uitgekomen bij Louis van Gaal, zo vertelde hij vrijdagavond bij De Oranjezomer. De oud-international had graag gezien dat de Nederlandse voetbalbond een belletje had gewaagd richting Antonio Conte. Dat er met Henk Fraser een assistent-bondscoach is aangesteld die tevens actief blijft als trainer in de Eredivisie bij Sparta Rotterdam, kan Sneijder ook niet zinnen.

"Hij is echt een veldtrainer", begint Sneijder over Van Gaal. "Hij kan de jongens zeker een bepaalde discipline opleggen, maar ik vind het niet logisch dat hij opnieuw is aangesteld als bondscoach. Je wilt een keer een bondscoach voor de lange termijn en daar hadden ze op ingezet met Frank de Boer. Je gaat mij niet wijsmaken dat Van Gaal een bondscoach is voor de lange termijn." Van Gaal heeft bij de KNVB een contract getekend voor achttien maanden en moet ervoor zorgen dat het Nederlands elftal het WK haalt in Qatar volgend jaar.

Sneijder ontkent dat hij Henk ten Cate, wiens naam ook veelvuldig werd genoemd, graag als bondscoach had gezien. "Voordat Frank de Boer werd aangesteld heb ik gezegd dat dat een optie was", beaamt Sneijder. "Maar de opties vallen weg. Maar waarom moet je steeds naar een Nederlander zoeken? Als je echt kijkt naar een goede coach, moet je verder kijken. In het buitenland zijn ook veel goede coaches. Waarom vasthouden aan Nederlanders?" Johan Derksen vindt dat armoedig ten opzichte van de Nederlandse trainers. "Er zal toch wel iemand te vinden zijn van midden veertig die het Nederlands elftal kan trainen?", vraagt de analist zich hardop af.

"Ik weet zeker dat er een buitenlandse goede toptrainer was die graag het Nederlands elftal zou trainen", vervolgt Sneijder. "Ik weet bijvoorbeeld dat Antonio Conte het graag had aangegaan. Die doet het niet voor het geld. Die vond het echt een prestige. Daar moet je dan misschien een keer mee in gesprek gaan, toch?" Dat Conte de Nederlandse taal niet beheerst, hoeft volgens Sneijder geen probleem te vormen. "Alle spelers van Oranje spelen in een buitenlandse competitie. Dan heb je toch ook een coach die buitenlands is? Dat is overal zo. Het gaat erom wat je op het veld laat zien. Je kan toch een Nederlandse staf nemen?"

Sneijder vindt overigens ook de keuze voor de staf, waar onder meer Fraser, Danny Blind en Frans Hoek deel van uitmaken, geen logische keuze. "Ik had mij vijf jaar geleden, toen ik er nog bij zat, niet voor kunnen stellen dat er een assistent-bondscoach zou zijn die ook nog actief is in de Eredivisie", doelt Sneijder op de dubbelfunctie van Fraser. "Dat is een soort gemaakte functie, vind ik." Fraser gaat zijn functie als assistent-bondscoach combineren met zijn rol als hoofdtrainer bij Sparta.