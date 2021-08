Myron Boadu baalt na grote misser in debuutwedstrijd voor AS Monaco

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

Myron Boadu heeft vrijdagavond zijn debuut gemaakt voor AS Monaco. De twintigjarige spits, die overkwam van AZ, stond tegen Nantes verrassend in de basisopstelling van Niko Kovac, maar zal weinig positieve gevoelens overhouden aan zijn eerste wedstrijd. Boadu miste in de openingsfase een enorme mogelijkheid en leed met Monaco direct puntenverlies: 1-1.

Boadu speelde in plaats van Wissam Ben Yedder, die vorig seizoen clubtopscorer van AS Monaco was met twintig doelpunten. Kort achter Boadu speelde Kevin Volland, die in de vorige jaargang tot zestien goals kwam in de Ligue 1. Al in de zevende minuut kreeg Boadu de kans van zijn leven, toen hij een verkeerde terugspeelbal van Ludovic Blas onderschepte. Boadu passeerde doelman Alban Lafont, maar schoot vervolgens wild over met zijn linker.

Monaco was daarna de bovenliggende partij en greep in de veertiende minuut alsnog de leiding. Boadu zette linksback Caio Henrique aan het werk, die met een voorzet Gelson Martins bediende. De rechteraanvaller gleed binnen: 1-0. Hoewel Monaco het initiatief behield, bleven echte kansen daarna uit. Nantes sloeg op slag van rust toe met een rake kopbal van Jean-Charles Castelletto uit een hoekschop: 1-1.

Na rust was Jean Lucas, die AS Monaco overnam van Olympique Lyon, met een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied gevaarlijk, maar de bal ging rakelings naast. Na een uur spelen greep Kovac in en werden Boadu en Volland naar de kant gehaald. Ook met Ben Yedder en Aleksandr Golovin in het veld wist Monaco echter nauwelijks iets af te dwingen. In de voorlaatste minuut haalde de defensie van Nantes wel tot twee keer toe een bal van de lijn.