Plet verziekt seizoensouverture Emmen; FC Den Bosch eerste koploper

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 21:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:15

FC Emmen heeft zijn terugkeer in de Keuken Kampioen Divisie niet weten op te luisteren met een overwinning. De ploeg van Dick Lukkien kwam op bezoek bij Telstar niet verder dan een 1-1 gelijkspel, mede door een vroege treffer van Glynor Plet. De spits van Telstar droeg zijn treffer op aan de onlangs overleden Jergé Hoefdraad. FC Volendam wist, ondanks een schitterende vrije trap van Daryl van Mieghem niet te winnen bij FC Eindhoven (2-2), terwijl Ruud van Nistelrooy bij zijn vuurdoop als trainer van Jong PSV een punt pakte tegen FC Dordrecht: 1-1. FC Den Bosch gaat door een 2-0 zege op Helmond Sport aan de leiding.

Telstar - FC Emmen 1-1

Bij FC Emmen verschenen veel nieuwe gezichten aan de aftrap, nadat de club uit Drenthe ook van een groot aantal spelers afscheid nam deze zomer. Dat de ploeg nog zoekende is in de nieuwe samenstelling bleek al binnen vijf minuten, toen Plet voor de openingstreffer zorgde. De spits van Telstar werd door Yassine Zakir op maat bediend en schoot de bal ineens achter Michael Brouwer. De spits snelde zich vervolgens richting de zijlijn, waar hij een shirt van de overleden Hoefdraad in de lucht hield als eerbetoon.

Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Na een goede pass van Jeff Hardeveld trok Jasin-Amin Assehnoun de bal vanaf de achterlijn terug op Jeredy Hilterman, die zijn debuut opluisterde met een echte spitsengoal. Emmen was in het restant van het duel de bovenliggende partij, maar wist het veldoverwicht niet uit te drukken in doelpunten. Een volley van Peter van Ooijen eindigde in de handen bij Trevor Doornbusch, waarna ook Hilterman ongelukkig was in de afronding. Ook een halve omhaal uit de draai van Hilterman kon in de slotfase niet tot doelpunt worden gepromoveerd.

FC Eindhoven - FC Volendam 2-2

Bij Volendam begonnen nieuwelingen Daryl van Mieghem en Robert Mühren aan de aftrap, terwijl Micky van de Ven vanaf de reservebank moest toekijken. Laatstgenoemde wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek en werd door Wim Jonk aan de kant gehouden wegens lichte pijntjes. De bezoekers schoten uit de startblokken en stonden binnen het kwartier op voorsprong, toen Damon Mirani een rebound voor de voeten kreeg en doeltreffend uithaalde: 0-1. De score werd vijf minuten voor rust verdubbeld door Van Mieghem, die van zo'n twintig meter de rechterbovenhoek vond uit een vrije trap.

FC Volendam komt voor rust op een 0-2 voorsprong, dankzij een heerlijke vrije trap van Daryl van Mieghem ?? #EINVOL pic.twitter.com/m3ooD3I2sU — ESPN NL (@ESPNnl) August 6, 2021

Toen Volendam met een 0-2 voorsprong de rust dacht te halen, sloeg Eindhoven kort na de tweede Volendamse treffer toe. Na een overtreding op Jasper Dahlhaus mocht Joey Sleegers aanleggen vanaf elf meter. Sleegers faalde niet en vond de rechterhoek. In het tweede bedrijf kreeg Eindhoven mogelijkheden om de gelijkmaker te forceren en werd het in de slotfase beloond voor de aanvallende intenties. Nadat Mühren eerst nog tevergeefs om een strafschop schreeuwde, maakte Sleegers diep in blessuretijd zijn tweede van de avond. De aanvaller profiteerde van onoplettendheid in de Volendam-defensie en schoot diagonaal raak via de binnenkant van de paal: 2-2.

FC Dordrecht - Jong PSV 1-1

Het duel met FC Dordrecht betekende de vuurdoop van Ruud van Nistelrooy als trainer van het beloftenteam van PSV. De oud-spits zag hoe zijn ploeg na ruim een kwartier spelen de voorsprong pakte via Fodé Fofana, die beheerst afrondde. PSV had een licht overwicht, maar moest na ruim een uur spelen de gelijkmaker slikken. Na voorbereidend werk van Emir Biberoglu kon Tim Hölscher bij de tweede paal afronden met het hoofd: 1-1.

Excelsior - TOP Oss 0-1

Excelsior en TOP Oss bleken in de eerste helft, waarin grote kansen schaars waren, aan elkaar gewaagd. Excelsior-verdediger Siebe Horemans zag een kopbal onder de lat vandaan worden getikt worden, terwijl Kyvon Leidsman aan de overkant van het veld een grote kans om zeep hielp door uit een voorzet van Joshua Sanches naast te mikken. Een prachtige volley van Jearl Margaritha maakte op slag van rust het verschil: 0-1. Excelsior kreeg na rust uitstekende kansen op de gelijkmaker, maar Delano Gouda miste een-op-een met Norbert Alblas, terwijl Mats Wieffer de paal raakte. Diezelfde Wieffer miste een minuut voor tijd nogmaals een grote kans vanaf de rand van het strafschopgebied.

FC Den Bosch - Helmond Sport 2-0

Sebastiaan van Bakel had FC Den Bosch al na twee minuten op voorsprong kunnen schieten, maar mikte voorlangs. Aan het einde van de eerste helft raakte Jelle Goselink namens Helmond Sport de paal. Pas na rust vielen de doelpunten in De Vliert. Bij een hoekschop zat Helmond-doelman Mike Havekotte helemaal mis, waardoor Ryan Leijten kon profiteren: 1-0. Den Bosch maakte het daarna af via Jizz Hornkamp, die gelanceerd werd door Jochem Scheij en Havekotte omspeelde: 2-0. Dylan Seys kreeg in de slotfase een goede kans om iets terug te doen namens Helmond, maar zijn schot miste richting.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Den Bosch 1 1 0 0 2 3 2 TOP Oss 1 1 0 0 1 3 3 FC Volendam 1 0 1 0 0 1 4 FC Eindhoven 1 0 1 0 0 1 5 FC Emmen 1 0 1 0 0 1 6 Jong PSV 1 0 1 0 0 1 7 FC Dordrecht 1 0 1 0 0 1 8 Telstar 1 0 1 0 0 1 9 Excelsior 1 0 0 1 0 0 10 Helmond Sport 1 0 0 1 0 0 11 ADO Den Haag 0 0 0 0 0 0 12 Almere City FC 0 0 0 0 0 0 13 De Graafschap 0 0 0 0 0 0 14 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 15 Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 16 Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 17 MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 18 NAC Breda 0 0 0 0 0 0 19 Roda JC Kerkrade 0 0 0 0 0 0 20 VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0