Nijkamp laat stroef draaiend Cincinnati achter en keert terug naar Nederland

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 20:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:03

Gerard Nijkamp is per direct afgetreden als algemeen directeur bij FC Cincinnati, zo maakt de club uit de MLS vrijdag bekend via de officiële kanalen. De clubbestuurder en de club gaan 'in goed overleg uit elkaar', zo valt er te lezen. Nijkamp wil na ruim twee jaar in Amerikaanse dienst weer meer tijd met zijn gezin doorbrengen.

"Ik wil Gerard bedanken voor zijn inzet en toewijding aan FC Cincinnati", zegt president Jeff Berding. "Gerard is een belangrijke leider geweest in de ontwikkeling van ons project - opening van TQL Stadium, verbetering van de selectie, ontwikkeling van spelers van de Academy tot het eerste team en het bouwen van een bredere voetbalinfrastructuur die ons positioneert voor succes in de toekomst."

Nijkamp werkte sinds mei 2019 voor de club uit de MLS. Cincinnati maakt een moeizaam seizoen door en wacht al zeven wedstrijden op een zege onder Jaap Stam. "We waarderen de inspanningen van Gerard de afgelopen twee jaar oprecht en respecteren zijn beslissing om terug te keren naar zijn familie in Europa. We wensen hem en zijn familie veel succes met de verdere ontwikkeling. Met nog een aanzienlijk deel van het seizoen te gaan, ligt onze focus op het verbeteren van ons spel op het veld en het behalen van een plek in de play-offs."

De voormalig assistent-trainer van PEC Zwolle laat in een reactie weten meer tijd met zijn gezin door te willen brengen. "Ik ben trots op de basis die we hier hebben en op al het harde werk dat iedereen erin heeft gestoken. Ik zal de eigenaars en de leiding altijd dankbaar zijn voor de kans om deze club te dienen. Hoewel dit een opwindende kans was, heb ik besloten om een baan te zoeken die dichter bij mijn familie staat. Ik wens het team het beste voor de toekomst."