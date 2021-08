Ten Hag geeft duidelijkheid over twee afwezigen in Johan Cruijff Schaal

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 18:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:45

Ajax moet het zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV stellen zonder Maarten Stekelenburg en Perr Schuurs. Beide spelers zijn niet fit genoeg bevonden om de wedstrijd tegen PSV te spelen, zo gaf Erik ten Hag vrijdag te kennen op de persconferentie. Nicolás Tagliafico, Devyne Rensch én Edson Álvarez zijn wél beschikbaar. Remko Pasveer zal in het doel staan bij Ajax.

Naast Stekelenburg en Schuurs is ook Antony afwezig bij Ajax. De vleugelspits speelt zaterdag met Brazilië de finale van de Olympische Spelen tegen Spanje. Tagliafico liet woensdag het oefenduel met Leeds United schieten vanwege lichte klachten, maar is tegen PSV weer inzetbaar. Ook achter de naam van Rensch stond een klein vraagteken, maar de rechtsback is eveneens fit genoeg om te spelen in de Super Cup-wedstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Álvarez keerde deze week terug bij Ajax na zijn avontuur met Mexico op de Gold Cup, waar de middenvelder met zijn land de finale verloor van de Verenigde Staten (1-0). Álvarez speelde nog geen enkel oefenduel mee met Ajax, maar zit wel bij de selectie tegen PSV. "Ja, hij is beschikbaar", zei Ten Hag. "Hij heeft een goede zomer gehad. Eerst wat rust, en daarna heeft hij veel gespeeld." Ajax stuurde Álvarez twee wedstrijden voor het einde van het seizoen op vakantie, in de wetenschap dat hij daarna nog een drukke interlandperiode zou krijgen.

"Hij is dinsdag teruggekomen en hij kan morgen spelen", vervolgde Ten Hag over Álvarez, die volgens hem niet toe is aan rust. "Hij heeft vakantie gehad in de beginfase en is eerder weggegaan." Álvarez staat in de belangstelling van Stade Rennes, maar Ten Hag sprak daar nog niet over met de middenvelder. "Nee. Wij willen hem houden. Wij hebben weer een brede selectie nodig. Als je op drie fronten wil strijden, dan is dat gewoon noodzakelijk."

Verder kan Ajax beschikken over Kenneth Taylor en Danilo. De middenvelder en spits liepen aan het eind van vorig seizoen een schorsing op in de Eredivisie, maar die geldt niet voor de Johan Cruijff Schaal. Taylor is na zijn rode kaart tegen VVV-Venlo nog één Eredivisie-duel geschorst en datzelfde geldt voor Danilo, die op huurbasis bij FC Twente rood kreeg tegen RKC Waalwijk.