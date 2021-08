Mike Verweij ziet gemiste kans: ‘Ik vind dat Ajax en Ten Hag zitten te slapen’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 17:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:31

Mike Verweij snapt niet waarom Ajax geen poging heeft ondernomen om Micky van de Ven over te nemen van FC Volendam. De twintigjarige verdediger wordt begeerd door Olympique Marseille, dat volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf tevergeefs een eerste bod heeft uitgebracht. Zelf zou Van de Ven ook in onderhandeling zijn met l'OM, al hebben meer clubs geïnformeerd naar zijn vraagprijs.

Van de Ven was deze week met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en zijn vader in Marseille om te praten over de persoonlijke voorwaarden. De clubs moeten er echter ook zien uit te komen en dat is nog niet gebeurd. Als dat lukt, is Van de Ven de volgende Nederlandse cliënt van Raiola die overstapt naar Frankrijk. Myron Boadu is van AZ naar AS Monaco vertrokken, terwijl Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario naar OGC Nice verkasten. Dinsdagavond meldde Voetbal International dat een andere cliënt van Raiola, Mohamed Ihattaren wellicht naar AS Monaco gaat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik vind dat Ajax en Erik ten Hag zitten te slapen", zegt Verweij, clubwatcher van Ajax, in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De hoogte van het eerste bod is niet bekend, maar kwam volgens de krant niet in de buurt van de vraagprijs. Toch denkt Verweij niet dat Van de Ven, vorig seizoen Talent van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie, duur hoeft te zijn. "Voor dat geld… Ik snap niet dat Ajax hem niet pakt. Ik vraag me af of het een verstandig besluit is voor zo’n jongen van twintig jaar om naar de Franse competitie te gaan. Hij speelt in je achtertuin, bij FC Volendam. Dat Ajax dat niet ziet, of niet wil zien, verbaast me echt heel erg."

In de podcast wordt ook gesproken over een mogelijke rentree van Riechedly Bazoer in Amsterdam. Bazoer speelde tussen 2014 en 2017 voor Ajax en behoort momenteel tot de sterspelers van Vitesse, als inschuivende centrumverdediger. "Daar is een streep door gezet. Dat komt ook door de manier waarop hij bij Ajax vertrok, daar ging een ruzie aan vooraf", memoreert Verweij. "Ik denk dat Marc Overmars het diep in zijn hart wel zou willen, want het is toch een mislukt project geweest, nadat hij op jonge leeftijd van PSV naar Ajax kwam. Maar ik denk niet dat het heel realistisch is. Bovendien heeft Ajax nu Ryan Gravenberch, die Bazoer al lang heeft doen vergeten. Ik denk niet dat Ajax hem achterin zou opstellen, zeker niet voor een vijfmansverdediging."