Juventus verontschuldigt zich voor tweet op account van vrouwenploeg

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 16:08 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:28

Adidas, de kledingsponsor van Juventus, is met de club in gesprek gegaan over een tweet die donderdag verscheen op het account van de vrouwenploeg van Juventus. De club plaatste een foto van verdediger Cecilia Salvai die een Aziaat lijkt uit te beelden door een trainingshoedje op haar hoofd te doen en spleetogen te maken. Juventus heeft zich al verontschuldigd voor de tweet, die door velen op sociale media racistisch wordt genoemd.

De foto, genomen tijdens een trainingskamp in Barcelona, was twintig minuten lang te vinden op de pagina van Juventus Women en werd vervolgens verwijderd, nadat duizenden mensen erop hadden gereageerd. "We verontschuldigen ons oprecht voor het feit dat onze tweet, die niet was bedoeld om een controverse te starten of om raciale ondertonen te bevatten, mensen kan hebben beledigd. Juventus is altijd tegen discriminatie en racisme geweest", schreef de club in een vervolgtweet.

Een uur na verwijdering van de tweet was de foto nog zichtbaar op de website van de club, waar hij daarna ook werd verwijderd. Adidas is niet te spreken over de tweet. "Adidas veroordeelt racisme, zowel bewust als onbewust. Er is geen plek voor racisme in de sport en de samenleving en we zijn met de club in gesprek over de kwestie", zegt een woordvoerder tegen Sky Sports.