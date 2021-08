Bruno Fernandes en Solskjaer trekken dezelfde conclusie over Van de Beek

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 15:32 • Dominic Mostert

Donny van de Beek heeft in de zomermaanden gewerkt aan zijn fysiek. De middenvelder is het krachthonk ingegaan en maakt tijdens de voorbereiding een goede indruk op zijn medespelers en op trainer Ole Gunnar Solskjaer. Tijdens een vraag-en-antwoordsessie via de officiële clubkanalen insinueert Solskjaer dat Van de Beek inmiddels gewend is aan het voetbal in Engeland en volgend seizoen van waarde zou kunnen worden.

"Hij heeft wat spiermassa opgebouwd, ja. Hij heeft vorig seizoen kennis kunnen maken met het Engelse voetbal en heeft slim gebruikgemaakt van de zomermaanden", zegt Solskjaer. "Je weet nooit hoe spelers uit het buitenland binnenkomen. Sommige hebben een jaar nodig. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe Fred zich heeft ontwikkeld sinds zijn komst." Fred kwam in 2018 over van Shakhtar Donetsk en veroverde in zijn tweede seizoen een basisplaats. "Er zijn weer andere spelers die meteen aanhaken. Het hangt ervan af."

Bruno Fernandes, concurrent van Van de Beek op de positie als aanvallende middenvelder, heeft eveneens opgemerkt dat de Nederlander zich in fysiek opzicht heeft ontwikkeld. "Ja, hij is goed bezig en werkt hard in het krachthonk. We kennen zijn kwaliteiten en nu wordt hij ook nog eens sterker." Vorig seizoen kwam Van de Beek in actie in 36 officiële wedstrijden van Manchester United, waarvan 19 in competitieverband. In totaal stond hij 1456 minuten op het veld.

Eerder deze maand schreef The Athletic al dat Van de Beek 'met honger en vuur' is teruggekeerd na de zomer. Hij droeg vorige week woensdag de aanvoerdersband in de oefenwedstrijd tegen Brentford (2-2) en vervolgens reageerde Harry Maguire met een knipoog op een foto waarop de middenvelder te zien was. "Rek die band niet uit!", schreef hij.