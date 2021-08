Jack Grealish ontdekt zijn rugnummer: ‘Dit heeft mijn hele jaar gemaakt’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 14:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:18

Jack Grealish gaat bij Manchester City met rugnummer 10 spelen. De duurste clubaankoop ooit, voor 117 miljoen euro overgekomen van Aston Villa, werd donderdag rondgeleid bij zijn nieuwe club en kreeg in de kleedkamer zijn nieuwe shirt te zien. "Wauw. Ik wist niet eens dat ik met nummer 10 zou gaan spelen. Dit heeft mijn dag gemaakt. Mijn hele jaar, zelfs", glundert Grealish bij het zien van zijn shirt. Grealish speelde de afgelopen jaren bij Aston Villa ook met nummer 10.

Bij Manchester City behoorde het nummer vanaf het seizoen 2015/16 toe aan Sergio Agüero, die inmiddels is vertrokken naar Barcelona. Daarvoor werd het gedragen door Edin Dzeko (tussen 2010 en 2015) en Robinho (tussen 2008 en 2010). Grealish is behalve de duurste clubaankoop van Manchester City ook de de duurste Britse speler aller tijden geworden. Dat record staat al acht jaar op naam van Gareth Bale, die in 2013 voor 101 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real Madrid ging. Ook wordt Grealish de duurste aankoop ooit in de Premier League, waarmee hij het record overneemt van Paul Pogba. Manchester United betaalde in 2016 105 miljoen euro aan Juventus voor de Franse middenvelder.