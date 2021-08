PSV gaat voor eerste prijs in drie jaar: ‘Revanche op Ajax? Dat niet per se’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 13:30 • Dominic Mostert

PSV hoopt zaterdag de eerste prijs te veroveren sinds de gewonnen landstitel in 2018. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal neemt de ploeg van trainer Roger Schmidt het op tegen landskampioen en bekerhouder Ajax. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd vertelt Marco van Ginkel dat PSV gemotiveerd is om de prijs te winnen, terwijl Schmidt aangeeft een sterk Ajax te verwachten in de Johan Cruijff ArenA.

"De laatste paar jaar heeft PSV niets gewonnen", beseft Van Ginkel. "Als PSV moet je altijd voor de prijzen spelen. Als je dan in één wedstrijd een prijs kunt winnen, leeft dat zeker. Misschien is het nog iets specialer omdat het tegen Ajax is, maar uiteindelijk wil je gewoon de wedstrijd winnen." Van Ginkel noemt Ajax 'altijd een van de grootste concurrenten van PSV'. "Ze zijn vorig jaar met een hoop punten verschil eerste geworden. Wij hebben volgens mij al drie jaar niets gewonnen. Dan wordt het een extra mooie clash."

Ziet PSV de wedstrijd van zaterdag als mogelijkheid om revanche te nemen na het afgelopen seizoen, waarin Ajax met zestien punten verschil kampioen werd? "Dat niet per se, maar we zijn goed begonnen aan het seizoen. Die reeks willen we doorzetten. Je kunt in één wedstrijd een prijs winnen, wie wil dat nou niet?", vraagt Van Ginkel zich af. PSV won in de tweede voorronde van de Champions League beide ontmoetingen met Galatasaray en legde dinsdag met een 3-0 zege op FC Midtjylland de basis voor kwalificatie voor de laatste voorronde.

Ook Ajax is echter in vorm, denkt Schmidt. Hij zag de club gelijke tred houden met Bayern München (2-2) en RB Leipzig (1-1) in de voorbereiding. "Ajax heeft een heel goede ploeg. Ze zijn geen enkele sleutelspeler kwijtgeraakt, hebben hun selectie versterkt en hebben de trainer behouden. Het is altijd een groot voordeel om de selectie bij elkaar te houden. Dat zie je ook op het veld. Ajax is altijd een zware tegenstander. Ze hebben goed gespeeld tegen Duitse topclubs in de voorbereiding, dus we verwachten een sterk Ajax. Maar we hebben vorig seizoen gezien dat we goed kunnen spelen tegen Ajax. Ik verwacht een intensieve, goede wedstrijd."