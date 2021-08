Ronald Koeman krijgt complimenten na vertrek Messi: ‘Een echte professional’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 12:55 • Dominic Mostert

Ronald Koeman heeft goed gereageerd op het vertrek van Lionel Messi, zegt voorzitter Joan Laporta van Barcelona vrijdag. De trainer is ondanks de onverwachte wending nog vastberaden om op alle mogelijke prijzen te jagen. Laporta deelt complimenten uit aan de trainer en looft zijn loyaliteit en professionaliteit.

"Ik heb gisteren en vandaag met Ronald gesproken", geeft de preses aan. "Hij is een clubman en een echte professional. Hij kan zich snel aanpassen aan de nieuwe situatie. Hij heeft aangegeven dat Barcelona alsnog alle doelstellingen wil behalen." Koeman beseft dat Messi moeilijk te vervangen is, zegt Laporta. "Maar hij is gemotiveerd. Hij is goed geïntegreerd in de club en hij wil dat dit nieuwe tijdperk succesvol wordt. Daar moeten hij en de spelers de hoofdrollen in gaan vertolken."

Enkele van die spelers worden op de persconferentie ook benoemd. De reglementen van LaLiga maakten een langer verblijf van Messi onmogelijk, maar Sergio Agüero, Eric García, Emerson Royal en Memphis Depay lijken wel 'gewoon' in actie te kunnen komen voor de club. Laporta verwacht het viertal te kunnen inschrijven voor de competitie. "Volgens onze berekeningen is dat mogelijk", maakt hij duidelijk. "Het salaris van Messi verschilt van dat van de andere spelers."

"Ik wil ze bij dezen graag bedanken en ik hoop dat verdere problemen uitblijven. Zij zijn akkoord gegaan met bepaalde voorwaarden en daar hebben we waardering voor. De kosten die zij met zich meebrengen, staan in geen verhouding tot de kosten van Messi", aldus Laporta.