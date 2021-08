Joan Laporta maakt verwachting bekend: verlies over 2020/21 véél groter

Barcelona verwacht een verlies van 487 miljoen over het afgelopen boekjaar, vertelt voorzitter Joan Laporta vrijdag op een speciaal ingelaste persconferentie. Het vertrek van Lionel Messi bespaart de club de nodige kosten, maar de financiële cijfers blijven dieprood. Het verlies kan vijf keer zo hoog uitvallen als na het seizoen 2019/20.

Laporta beloofde in de verkiezingsrace onderzoek te doen naar de ware aard van de financiële problemen in Camp Nou. Eind maart meldde Esport3 dat een audit heeft uitgewezen dat over het huidige boekjaar circa 350 miljoen euro verlies zou worden geleden en dat Barcelona pas weer vanaf het seizoen 2022/23 zwarte cijfers zou kunnen schrijven met de plannen van Laporta. Inmiddels is gebleken dat de situatie nóg nijpender is.

"We blijven maar nieuwe zwarte gaten tegenkomen. Maar we willen vooruit kijken en reageren op de conclusies van de audit", aldus Laporta. "We hoopten in eerste instantie op een verlies van ongeveer 200 miljoen euro, maar we verwachten nu een verlies van 487 miljoen euro." Met Messi op de loonlijst waren de salarissen liefst 110 procent van het inkomen. Na het vertrek van Messi is dat aandeel gedaald tot 95 procent en Barcelona wil geleidelijk naar de 70 procent.

Het is al langer bekend dat Barcelona in grote financiële problemen zit. Zo voerde de club vanwege de coronacrisis in november vorig jaar voor de tweede keer een salarisverlaging door, waarmee circa 190 miljoen euro werd bespaard. Bij de presentatie van de jaarcijfers in januari bleek dat Barcelona over het seizoen 2019/20 een verlies van 97 miljoen euro heeft geleden. Het negatieve resultaat voor het huidige seizoen komt dus vermoedelijk zelfs vijf keer zo hoog uit.

Messi was bereid om twee jaar aan salaris te laten uitbetalen over vijf seizoenen, maar dat offer bleek niet genoeg om een deal te bewerkstelligen. "We hebben de handen geschud met Messi. Het nieuwe contract was geregeld. Maar de regels van LaLiga stonden het niet toe. Ik heb dat gisteren aan Jorge Messi verteld." Laporta benadrukte dat Messi 'alles heeft geprobeerd en meer'. "Daar heb ik geen slecht woord over te zeggen."