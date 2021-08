Groepje supporters joelt Griezmann uit: ‘Lionel Messi vertrekt dankzij jou’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 11:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:02

Er was vrijdagochtend sprake van een gespannen sfeer rondom het trainingscomplex van Barcelona, zo schrijft televisiezender Cuatro. Toen Antoine Griezmann kwam aanrijden bij Ciutat Esportiva Joan Gamper, kreeg hij van een aanwezige fan het verwijt dat hij ervoor heeft gezorgd dat Lionel Messi niet is gebleven. "Messi vertrekt door jou", riep iemand hem toe. Een groepje supporters zou Griezmann hebben uitgejouwd.

Het is een pijnlijke beschuldiging voor Griezmann, die volgens de lezing van voorzitter Joan Laporta allesbehalve waar is. De voorzitter maakte vrijdagochtend op een persconferentie duidelijk dat Messi graag wilde blijven, maar dat het financieel onhaalbaar was om hem een nieuw contract te bieden. Beide partijen waren akkoord over een vijfjarig contract, maar de totale salariskosten van de club konden niet genoeg worden teruggedrongen om te voldoen aan de reglementen van LaLiga.

Griezmann, abucheado por los aficionados: "Messi se va por tu culpa" pic.twitter.com/WIFaePYGo2 — vidfooty (@vidfooty1) August 6, 2021

In Spanje wordt geregeld gespeculeerd over de relatie tussen Griezmann en Messi, die problematisch zou zijn. Zijn oom en voormalig zaakwaarnemer Eric Olhats voedde die geruchten in november 2020 door kritiek te uiten op het gedrag van Messi in de kleedkamer, maar Griezmann nam snel afstand van die uitspraken. Tegenover L'Équipe verzekerde hij eerder dit jaar een goede relatie te hebben met de sterspeler. "We kunnen het goed met elkaar vinden. Soms sturen we elkaar berichtjes en we communiceren veel op het trainingsveld. Hij is natuurlijk een heel prettige speler om mee samen te spelen."

Toen Laporta vrijdagochtend aankwam op het trainingscomplex, rende een groepje aanwezige supporters naar zijn auto om hem aan te spreken over de situatie rondom Messi. Vanaf 11.00 uur gaf de president een persconferentie over de situatie. Hij herhaalde zijn weerstand tegen de plannen van LaLiga om in zee te gaan met het investeringsfonds CVC Capital Partners, dat 2,7 miljard euro wil investeren in de competitie in ruil voor tien procent van de aandelen. Die deal zou Barcelona in staat hebben gesteld om langer door te gaan met Messi, maar dat offer wilde Laporta niet brengen. Laporta rekent er niet op dat de Argentijn alsnog in het shirt van Barcelona te bewonderen zal zijn.