Laporta spuwt gal over Bartomeu en rekent niet op terugkeer Messi

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 11:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:23

Joan Laporta heeft vrijdagochtend gereageerd op het vertrek van Lionel Messi. Barcelona maakte donderdagavond bekend dat de aanvaller zijn aflopende contract niet verlengt, waardoor hij transfervrij afscheid kan nemen. De voorzitter herhaalt in een speciaal ingelaste persconferentie zijn weerstand tegen de plannen van LaLiga om in zee te gaan met het investeringsfonds CVC Capital Partners, dat 2,7 miljard euro wil investeren in de competitie in ruil voor tien procent van de aandelen. Die deal zou Barcelona in staat hebben gesteld om langer door te gaan met Messi, maar dat offer wilde Laporta niet brengen. Laporta rekent er niet op dat de Argentijn alsnog in het shirt van Barcelona te bewonderen zal zijn.

Laporta beloofde in de verkiezingsrace onderzoek te doen naar de ware aard van de financiële problemen in Camp Nou. Eind maart meldde Esport3 dat een audit heeft uitgewezen dat de situatie zorgelijker is dan gedacht: afgelopen jaar werd circa 350 miljoen euro verlies geleden en Barcelona zou pas weer vanaf het seizoen 2022/23 zwarte cijfers kunnen schrijven met de plannen van Laporta. De verantwoordelijken voor de audit gingen ervan uit dat Messi zijn contract zou verlengen en dat Barcelona deze zomer een topaankoop zou doen. Een langer verblijf van Messi zou nog duurder blijken. Laporta spuwt in de persconferentie zijn gal over zijn voorganger Josep Maria Bartomeu, zonder de oud-voorzitter bij naam te noemen.

"Allereerst wil ik zeggen: de erfenis die we hebben gekregen, is verschrikkelijk", zegt Laporta. "We betalen 110 procent van ons inkomen aan salarissen. We hebben geen enkele marge. De regelgeving van LaLiga is gebaseerd op Financial Fair Play, dus we hebben geen enkele marge. Dat wisten we van tevoren, maar toen ik naar de club kwam, kregen we getallen te zien die een stuk beter waren. De verliezen zijn groter dan we hadden gedacht. We moeten veel meer besteden dan we van tevoren dachten. Met de huidige contracten zijn we enorm veel kwijt aan de salarissen en hebben we geen marge. Het eerste contract dat we overeenkwamen met Messi, konden we niet bekrachtigen."

De enige manier om te voldoen aan de Fair Play-regels te voldoen, was om akkoord te gaan met de deal met CVC. Barcelona sprak daar donderdagavond al zijn weerstand tegen uit. "Barcelona is van mening dat de aangekondigde operatie niet voldoende is besproken met de clubs (de eigenaren van de tv-rechten)", legde de club uit in een statement. "Ook is Barcelona van mening dat het bedrag niet in overeenstemming is met de duur ervan en dat de deal een deel van de tv-rechten van alle clubs voor de komende vijftig jaar aantast. Barcelona vindt het ongepast om een overeenkomst van een halve eeuw te ondertekenen gezien de onzekerheden die de voetbalwereld altijd omringen. De voorwaarden van het contract dat LaLiga beschrijft, hebben enorme consequenties voor de toekomst van Barcelona met betrekking tot uitzendrechten."

Laporta weidt in de persconferentie uit over zijn beweegredenen om de deal niet te steunen. "Ik kan geen beslissingen nemen die de club vijftig jaar lang zullen blijven beïnvloeden. De club is meer dan honderd jaar oud en is groter dan alles en iedereen, inclusief de beste speler ter wereld, die we altijd dankbaar zullen zijn voor alles wat hij voor ons heeft betekend. De club is groter dan trainers, voorzitters en spelers. Het zou riskant zijn om door te gaan met Messi. Dat wilden we wel doen, maar nadat we de cijfers zagen van de laatste audit, zou het betekenen dat we de club in gevaar zouden brengen. Als we huidige contracten beëindigen, is dat ook riskant. De enige manier om wat marge te houden, is door die deal te accepteren, ondanks dat we die niet goed vinden voor Barcelona. De deal brengt de club de komende vijftig jaar in gevaar en dat willen we niet doen."

"Leo wilde bij Barcelona blijven. Hij was akkoord over een langer verblijf en wij wilden dat hij bleef", verzekert Laporta. Hij geeft aan dat Messi voor vijf jaar wilde tekenen en zijn salaris met zestig procent wilde verlagen. "Ik bedank het kamp-Leo en iedereen die betrokken was bij de onderhandelingen. Helaas kunnen we het niet doen vanwege reglementen in LaLiga. Er moest over veel aspecten worden onderhandeld: het moest voldoen aan Fair Play, het contract moest van een bepaalde duur zijn, want we hebben het over de beste speler ter wereld. Na alle onderhandelingen komt een moment waarop je moet zeggen: 'Genoeg'. Je moet het rationeel benaderen. We moeten ons aan de regels houden. We vinden dat ze wat flexibeler kunnen, maar dat is geen excuus. We wisten dat ze er waren. We konden niet aan de regels voldoen vanwege de erfenis die we hebben gekregen.. Het doet me verdriet, maar we hebben alles gedaan om Leo te behouden. Ik geloof dat we hebben gedaan wat het beste is voor Barcelona. Een nieuw tijdperk begint nu zonder Lionel Messi. We blijven hem dankbaar."

Laporta zegt dat hij twee dagen geleden de conclusie trok dat een nieuw contract onrealistisch was. Donderdag sprak hij met Jorge Messi, de vader van de stervoetballer. Hij benadrukt desgevraagd dat Jorge geen onredelijke eisen heeft gesteld, spreekt van 'intensieve onderhandelingen' en geeft aan dat 'externe redenen' ervoor hebben gezorgd dat Messi gaat vertrekken. Op de vraag of er toch nog een opening voor een langer verblijf is, reageert Laporta: "Ik wil geen valse hoop geven. We werkten met een deadline, omdat LaLiga spoedig begint. Nu kan Messi naar andere opties kijken." Laporta verwacht geen telefoontje van LaLiga waarin toch toestemming wordt gegeven om Messi binnen te halen. "Dat zijn hypothetische situaties. Je kunt niet leven op basis van dromen. Ik droom graag, maar dit is nu niet het geval. We moeten de realiteit onder ogen zien."