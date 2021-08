Spaanse media blijven verslagen achter: ‘Een triest afscheid van Messi’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 09:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:41

Barcelona maakte donderdagavond het vertrek van Lionel Messi wereldkundig. Hoewel de clubtopscorer aller tijden van de Catalaanse topclub al ruim een maand zonder contract zat, komt het nieuws toch als een schok. In Spanje pakken de kranten flink uit met het afscheid van de zesvoudig Gouden Bal-winnaar. Op de voorpagina van Sport staat met koeienletters DRAMA ¡MESSI SE VA!, ‘Drama, Messi vertrekt’.

De voorpagina van een andere sportkrant uit Catalonië, Mundo Deportivo, is niet veel anders. ¡BOMBAZO! ¡MESSI SE VA!, ‘Bominslag, Messi vertrekt’. “Het is niet alleen voor Barcelona een schok en een teleurstelling. Dat is het ook voor Messi zelf”, zo schrijft het dagblad. “De aanvoerder is aangeslagen en nog niet in staat om zelf publiekelijk te reageren. Het is duidelijk dat hij sowieso nog afscheid wil nemen van de fans alvorens hij daadwerkelijk de deur achter zich dichttrekt.”

Adios Messi I Het einde van een tijdperk

Het Madrileense Marca legt de schuld duidelijk neer bij Barcelona: ‘EL BARÇA DEJA ESCAPAR A MESSI, ‘Barcelona laat Messi ontsnappen’. “De club accepteert het geld van LaLiga niet en verliest de beste speler in de clubhistorie”, verwijst de meest verkochte sportkrant van Spanje naar de deal die LaLiga woensdag afsloot met een investeringsfonds over een kapitaalinjectie van 2,7 miljard euro. In ruil voor dat bedrag krijgt CVC Capital Partners tien procent van de aandelen in zijn bezit en kunnen de clubs negentig procent van het geld onder elkaar verdelen.

Barcelona zou ongeveer 270 miljoen euro krijgen, maar de de contractduur van veertig jaar zou in de ogen van de Catalanen buiten alle proporties zijn. Het Catalaanse L'Esportiu heeft weinig woorden nodig op de voorpagina van de vrijdageditie. De letter ‘A’ naast een foto met het rugnummer tien van Messi, die als Dios, ‘God’, wordt gezien: Adios. El Periódico heeft op zijn beurt maar één woord nodig. Increible, ‘Ongelooflijk’, staat er op een levensgrote foto van Messi op de voorpagina.

“Nog geen jaar geleden stuurde Messi zelf aan op een vertrek vanwege meningsverschillen met de toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu”, blikt kwaliteitskrant El Pais vrijdag terug op de voorbije twaalf maanden. “Hij stuurde zelfs een fax, waarmee hij probeerde gebruik te maken van een clausule in zijn contract die hem toestond te vertrekken aan het einde van het seizoen van 2019/20. Maar Bartomeu stond op, stelde dat de voetballer die clausule te laat activeerde en hield hem aan zijn contract.”

Onder Joan Laporta, de opvolger van Bartomeu, was Messi juist bereid veel geld in te leveren om te blijven, zo stelt de krant. “Hij had zelfs een salarisverlaging van vijftig procent geaccepteerd met een extra verzwaring in het eerste seizoen, zodat de loonkosten zouden dalen.” La Vanguardia noemt het vertrek van Messi op de voorpagina ‘een triest afscheid van een wonderbaarlijk tijdperk’.