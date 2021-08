‘Heel domme actie’ dreunt na bij Vitesse na deceptie in Europa

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 07:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:52

Vitesse is in de derde voorronde van de Conference League matig aan het tweeluik met Dundalk begonnen. De ploeg van trainer Thomas Letsch speelde donderdagavond in GelreDome nipt met 2-2 gelijk tegen de huidige nummer zeven van Ierland. Vitesse kwam op 1-0, kreeg legio kansen om de voorsprong uit te breiden, maar Dundalk zorgde voor de ommekeer: 1-2. Een treffer van Loïs Openda zorgde er vlak voor tijd voor dat Vitesse niet met een nederlaag van het veld stapte. Openda viel vervolgens echter ook in negatieve zin op.

Bij zijn eerste balcontact na zijn goal werd Openda hard onderuit gehaald. De aanvaller liet zich vervolgens gaan en trapte tegen het scheenbeen van zijn belager. Scheidsrechter Anastasios Papapetrou kon niets anders doen dan rood geven, waardoor de aanvaller de return in Ierland mist. Letsch baalde van de actie van Openda. “Een heel domme actie, waarmee hij zichzelf en het hele team tekort doet. Zoiets mag niet gebeuren”, benadrukte de oefenmeester, die zijn spelers in bescherming nam na de teleurstellende remise. “Het mag duidelijk zijn dat dit niet het resultaat is waar we op hoopten, maar we zijn pas halverwege.”

Wat een slotfase! Openda maakt de 2-2 voor Vitesse. Niet veel later moet hij met een rode kaart inrukken... ??#UECL #VITDUN pic.twitter.com/lM2GRX2eqN — VTBL ? (@vtbl) August 5, 2021

“Aan de instelling van mijn spelers lag het niet. We hebben heel veel kansen gecreëerd, maar dan moeten we die natuurlijk wel afmaken.” Aanvoerder Danilho Doekhi ziet het ondanks de tegenvaller nog goedkomen voor Vitesse. “We waren veel beter, kregen genoeg kansen, maar maken gewoon te weinig goals. Daar ging het mis. We hadden het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken door meer te scoren. Nu bleven zij geloven in een goed resultaat.”

De scherpte voor de goal is niet een nieuw probleem van Vitesse. “Daar werken we heel hard aan en dat zullen we blijven doen”, benadrukte de verdediger tegenover de Gelderlander. “Dat we niet gewonnen hebben, knaagt natuurlijk. We zullen ons snel over die teleurstelling heen moeten zetten. We hebben laten zien dat we duidelijk de betere ploeg zijn, dat gevoel moeten vasthouden.”

Letsch betreurde de manier waarop Vitesse de tegendoelpunten incasseerde. “Als je elke wedstrijd twee goals tegen krijgt, dan wordt het heel moeilijk te winnen. We moeten terug naar de defensieve stabiliteit die we vorig seizoen hadden.” Daar sloot Doekhi zich bij aan. “We stonden niet goed, waardoor zij scoorden. Enorm balen. Daarna was het spel heel rommelig, maar gelukkig maakten we daarna nog gelijk. Daardoor is winnen in Ierland voldoende.”

De return van het tweeluik is volgende week donderdag in Dublin. Bij winst volgt waarschijnlijk een tweeluik met Anderlecht, dat ruim won van KF Laçi uit Albanië (0-3).