Kranten kijken ogen uit: ‘De beste deal van Feyenoord in twee seizoenen’

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:18

Guus Til is bezig aan een ongekend productieve start in het shirt van Feyenoord. De nieuwkomer was donderdagavond in het Conference League-duel met FC Luzern (0-3 winst) goed voor twee doelpunten en zodoende staat de teller na drie duels reeds op vijf goals. Dat is 83 procent van de complete doelpuntenproductie van Feyenoord tot dusver dit seizoen; Luis Sinisterra is de enige andere Feyenoorder die trefzeker was. De kranten in Nederland staan vrijdag uitgebreid stil bij de sensatie van de Rotterdammers.

“Zelfs in Rusland zullen ze op dit moment met grote ogen de statistieken van de nummer tien bekijken. Want kijk de cijfers van de bij Spartak Moskou gehuurde middenvelder uit zijn eerste seizoen daar even op na: een goaltje voor de winterstop en een goaltje na de winterstop”, somt De Telegraaf op. “Het jaar erna gauw verhuurd aan SC Freiburg, maar in tien duels vorig seizoen nul goals. En dan deze start in Rotterdamse dienst. Het is waarschijnlijk de beste deal van allemaal in de afgelopen twee seizoenen.”

Wat een begin voor Feyenoord! Weer is het Guus Til die voor de Rotterdammers scoort ?? ?? FC Luzern - Feyenoord ?? ESPN pic.twitter.com/PUDxOM0v2P — ESPN NL (@ESPNnl) August 5, 2021

“Waar andere binnengehaalde spelers (Mark Diemers, Joao Teixeira) al weer op zoek zijn naar een nieuwe club omdat ze niet kunnen voldoen aan de verwachtingen, laat Til even zien dat hij nog meer dan Alireza Jahanbakhsh met zijn goals de vervanger van de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis kan worden.” Til doet De Telegraaf in vele opzichten denken aan Jon Dahl Tomasson, ‘die nooit sterallures had maar een ongekend loopvermogen bezat en altijd het net vond voor Feyenoord’.

Het Algemeen Dagblad wijst erop dat Feyenoord met de komst van Til een abrupt einde heeft gemaakt aan een negatieve reeks. Tot donderdag viel er niet één doelpunt in de laatste zeven Europese uitduels. “Feyenoord en scoren, het was lang geen gelukkige combinatie in Europese uitduels. Daar is met Til een einde aan gekomen.” Het dagblad wijst erop dat Til alles heeft om snel in de armen te worden gesloten door Het Legioen. “Voor zover hij dat al niet is natuurlijk, na zijn eerdere drie goals tegen FC Drita. Ook tegen Luzern liet de middenvelder zien waarom coach Arne Slot hem per se naar Rotterdam wilde halen.”

“In de Swissporarena was hij continu aanspeelbaar, vervulde hij met zijn diepgang steevast een rol bij Feyenoord-aanvallen, en deed hij qua energie denken aan Dirk Kuyt in zijn beste jaren. Al is Til voetballend gepolijster dan de Katwijker.” Arne Slot was blij dat het spel van zijn ploeg flink is verbeterd ten opzichte van het tweeluik met FC Drita. De trainer waakt echter voor euforie. “Het spel was een stuk beter dan vorige week en de week daarvoor”, concludeerde Slot bij ESPN. “We moeten niet gelijk de polonaise gaan lopen, maar het verschil tussen de duels met Drita en deze wedstrijd was groot.”

?? ???????? Feyenoord staat met 0-2 voor tegen FC Luzern, dankzij wederom een doelpunt van Guus Til ?? ?? FC Luzern - Feyenoord ?? ESPN pic.twitter.com/W37lFBJjwi — ESPN NL (@ESPNnl) August 5, 2021

“Dat kwam ook door de tegenstander, die veel meer risico nam in de opbouw”, vervolgde Slot. “Hierdoor kregen we wat meer ruimte. Maar we verloren ook minder de bal dan tegen Drita. De uitvoering was beter, we maakten minder technische fouten en het oogde fris en fit.” Slot wilde niet te hard van stapel lopen na de probleemloze zege. “We moeten niet overdrijven. Het is heel fijn dat we deze wedstrijd hebben gewonnen, maar ik heb niet de illusie dat we dit elke week gaan zien. We zijn tot heel goed voetbal in staat, maar het vreemde was dat ik dat tot nu toe alleen op de training had gezien.”

Mocht Feyenoord het tweeluik met FC Luzern winnen, dan moet er nog een voorronde overleefd worden om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de eventuele laatste voorronde neemt Feyenoord het op tegen de winnaar van het tweeluik tussen het Zweedse IF Elfsborg en Velez Mostar uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd tussen die ploegen eindigde in Zweden in 1-1.