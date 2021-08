Derksen over voormalig Oranje-international: ‘Hij is een beetje de weg kwijt'

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 00:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:12

Bryan Roy moet zich in september bij de rechter verantwoorden voor een dreigtweet aan het adres van demissionair ministerpresident Mark Rutte. De 51-jarige oud-international wordt vervolgd omdat hij op Twitter schreef dat Rutte 'een headshot' zou krijgen. Johan Derksen laat in De Oranjezomer in reactie daarop weten dat Roy 'af en toe een beetje de weg kwijt is'.

Roy reageerde begin april op een bericht van een gebruiker, die zei: "We helpen Mark met zijn geheugen wat hij moet doen. Aftreden van Rutte.” Roy plaatste vervolgens de reactie: “Headshot krijgt 'ie straks.” Eind mei maakte het Openbaar Ministerie al bekend onderzoek te doen naar de tweet van Roy. De oud-speler van Ajax werd toen ook gehoord door de politie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het was niet de eerste keer dat Roy zijn gedachten niet onder stoelen of banken stak op sociale media. Vorig jaar raakte de oud-aanvaller ook al in opspraak nadat hij berichten plaatste met kritische denkbeelden die gerelateerd waren aan complottheorieën. Hij laat zich onder meer regelmatig kritisch uit over 'de globalisering'. Vorig jaar liet Roy in gesprek met het Algemeen Dagblad weten ‘geen slaaf meer te willen zijn van het systeem’. In mei vergeleek hij demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge met een nazi.

Derksen wordt in De Oranjezomer geconfronteerd met het nieuws over de vervolging van Roy. "Bryan Roy is af en toe een beetje de weg kwijt", aldus Derksen. "Enige tijd geleden is er een boek geschreven over Bryan Roy en dat zou door mijn dochter uitgegeven worden, maar toen ze het boek gelezen had, heeft ze besloten het niet uit te geven. Ter bescherming van Bryan Roy, want hij heeft af en toe buien waarin hij de gekste dingen roept. Dat er ministers zijn die kinderen verkrachten, nu heeft hij wat over Rutte geroepen."

Volgens Derksen zou het verstandiger zijn als Roy hulp krijgt dan straf. "Ik vind hem eerder een patiënt dan een misdadiger. Als een psychiater zich over Bryan Roy buigt, is dat verstandiger dan hem ergens op te bergen. Hij is een beetje een vreemde jongen geworden, maar geen nare jongen. Zo'n 'headshot', dat zijn van die kreten... dat doe je niet als je bij je volle verstand bent." Wim Kieft, die aan tafel zit bij Derksen, speelde samen met Roy bij het Nederlands elftal. "Of hij dat toen al deed? Nee, toen zeker niet. Leuke jongen", aldus Kieft. "Ik ken hem verder niet en ik zie hem verder nooit. Ik weet alleen dat hij in Amsterdam woont."