De buitenaardse records en statistieken van Messi bij Barcelona

Donderdag, 5 augustus 2021 om 23:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

Donderdag werd bekend dat Lionel Messi niet terugkeert in het shirt van Barcelona. De 34-jarige Argentijn heeft gedurende zijn zeventien seizoenen op het hoogste niveau vrijwel alle clubrecords verpulverd. Een overzicht van Messi's records, titels, doelpunten, assists en individuele prijzen bij Barcelona.

Messi speelde vanaf het seizoen 2004/05 zeventien jaar lang in het shirt van Barcelona. In maart van dit jaar ging hij met zijn 768e wedstrijd voor de club de boeken in als de speler met de meeste wedstrijden aller tijden voor de club. Daarmee verbrak Messi het record van zijn voormalig ploeggenoot Xavi, die tussen 1998 en 2015 voor Barça uitkwam. Al sinds 2012 is Messi de clubtopscorer aller tijden van Barcelona. In totaal strandt hij op 672 goals en 305 assists in clubverband.

De doelpunten van Messi voor Barcelona per competitie

COMPETITIE DUELS GOALS ASSISTS LaLiga 520 474 217 Champions League 149 120 42 Copa del Rey 80 56 36 Supercopa 20 14 6 WK voor clubteams 5 5 1 Europese Super Cup 4 3 3 Totaal 778 672 305

Ook is Messi topscorer aller tijden in LaLiga (474 goals), heeft hij het vaakst de Ballon d'Or gewonnen (6 keer), heeft hij de meeste doelpunten gemaakt in één seizoen in LaLiga (50 in het seizoen 2011/12), heeft hij de meeste hattricks ooit in de Spaanse competitie (36) en is hij het vaakst topscorer van Spanje geworden (acht keer). Niemand scoorde tegen meer verschillende clubs in LaLiga (37 clubs) en de Champions League (35 clubs) dan Messi.

Wedstrijden van Messi met minimaal drie goals

CLUB HATTRICKS VIER GOALS VIJF GOALS Barcelona 41x 6x 1x

Messi is daarnaast topscorer aller tijden in el Clásico (26 goals) en maakte de meeste goals ooit in één kalenderjaar (91 in 2012). Verder was hij de eerste die vijf keer scoorde in een Champions League-wedstrijd (tegen Bayer Leverkusen in 2012) en heeft hij record van meeste assists in één seizoen in LaLiga (21 in 2019/20). Er was geen speler die vaker een competitiewedstrijd op het hoogste niveau in Spanje won dan Messi (378 keer).





De prijzen van Messi met Barcelona

COMPETITIE AANTAL JAAR LaLiga 10 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 20115, 2016, 2018, 2019 Supercopa 8 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 Copa del Rey 7 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 Champions League 4 2006, 2009, 2011, 2015 Europese Super Cup 3 2009, 2011, 2015 WK voor clubteams 3 2009, 2011, 2015

De individuele prijzen van Messi