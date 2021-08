Reactie van Karim Benzema op nieuws over Lionel Messi gaat viraal

Donderdag, 5 augustus 2021 om 23:30 • Laatste update: 00:35

Barcelona maakte donderdagavond bekend dat de wegen met Lionel Messi definitief scheiden en dat nieuws leidde tot een grote schok in de voetbalwereld. Karim Benzema was een van de velen die van zich liet horen op social media en de reactie van de spits van Real Madrid gaat viraal. Op Instagram deelt Benzema een foto van een man die van een grote brand wegrent.

Karim Benzema en su Instagram ???? pic.twitter.com/W9Jq9VDVox — Fútbol (@Futbool_Fotos) August 5, 2021

Sinds het vertrek van Messi bij Barcelona officieel bekend geworden is, regent het ludieke aanbiedingen van clubs. Zo heeft zijn oude club Newell’s Old Boys via Twitter al voorzichtig geïnformeerd of de aanvaller oren heeft naar een terugkeer naar Argentinië. Ook Fortuna Sittard en VfL Wolfsburg reageren via Twitter met een knipoog op het nieuws over Messi.

That "Comunicado Oficial" is going to hit different ?? pic.twitter.com/BVdxjT1R5P — VfL Wolfsburg EN/US ???? ???? (@VfLWolfsburg_EN) August 5, 2021

Following today’s announcement we can now officially reveal the identity of ‘Trialist M’ ???? #WxmAFC https://t.co/xEz0qXxLri — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 5, 2021

Er zijn ook de nodige mensen op social media die stilstaan bij Memphis Depay en Sergio Agüero. Depay zei twee weken geleden bij zijn presentatie in Barcelona nog dat hij er naar uitkeek om met de beste speler ter wereld samen te spelen. Agüero tekende ogenschijnlijk bij de Catalanen om met Messi samen te kunnen spelen.

"The best player in the world. I'm very much looking forward to playing with him." Memphis Depay on Lionel Messi less than two weeks ago ?? pic.twitter.com/OU7swEyTwz — Mirror Football (@MirrorFootball) August 5, 2021

Sergio Aguero on the day he signed for Barcelona: “Messi convince me to come to Barcelona, it has always been my dream to play alongside Leo at a club level.” pic.twitter.com/Uqwn3263fa — FootballFunnys (@FootballFunnnys) August 5, 2021

Ook de nodige analisten en commentatoren laten zich horen over het nieuws rond Messi. Gary Lineker benadrukt dat het een ‘rotzooi’ is bij Barcelona, terwijl Arnold Bruggink en Hedwiges Maduro speculeren over de nieuwe club van Messi.

Club statement. How on earth have they got themselves in to this predicament? Mess que un club. https://t.co/0OFFHn4ItU — Gary Lineker ?? (@GaryLineker) August 5, 2021

Denk je dat @InterMiamiCF ook nog kans maakt om Messi binnen te harken. Hij heeft daar een huis. De sponsor van Miami is adidas. Dus dit sluit ik ook niet uit. — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) August 5, 2021

Gaat hij het dan toch doen op een regenachtige avond in Norwich #Messi #adios — Arnold Bruggink (@Brug17) August 5, 2021