Been, Vink en Slot eensgezind: ‘Hij is écht een vooruitgang voor Feyenoord’

Donderdag, 5 augustus 2021 om 23:04 • Chris Meijer • Laatste update: 23:37

Mario Been en Marciano Vink wijzen Gernot Trauner eensgezind aan als de man van de wedstrijd na de 0-3 overwinning van Feyenoord op FC Luzern in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League. De van LASK overgekomen centrumverdediger maakte in Zwitserland zijn officiële debuut voor Feyenoord. Vink geniet vooral van het ‘vooruit verdedigen’ van Trauner.

“Trauner, absoluut”, antwoordt Been op de vraag wie de man van de wedstrijd was na het duel tussen FC Luzern en Feyenoord. “Het is gek om te zeggen, want hij is een verdediger en zoveel heeft Feyenoord niet in verdedigend opzicht niet hoeven doen. Maar bij wat hij doet, staat er wel iemand met ervaring en die weet wat er gevraagd wordt op bepaalde momenten. IJzersterk in de duels, hij schuwt de duels niet en wint nagenoeg ieder kopduel. Als hij een bal onderschept, kijkt hij naar voren.”

“Waar ik heel blij mee ben, is dat hij vooruit durft te verdedigen. Hij durft in te stappen, het is er niet eentje die met zijn kont achteruit leunt. Dit zijn de moderne verdedigers zoals je ze wil zien: scherp in de duels, ballen veroveren en vooruitkijken. Dat geeft zoveel versnelling aan het spel van Feyenoord, dat heb je vandaag gezien. Er zat heel veel dynamiek in”, zo gaat Vink verder. Been bestempelt Trauner als een ‘goede vondst’ van Feyenoord.

“Het is met name dat hij de oplossing naar voren ziet. Er zijn genoeg verdedigers die goed kunnen verdedigen, maar hij kan het ook vertalen naar voren. Maar goed, dit is zijn eerste wedstrijd. Voor Senesi is het ook goed, dat hij iemand naast zich heeft op wie hij kan vertrouwen”, benadrukt Been. “Ik denk dat hij echt een vooruitgang voor Feyenoord is, vooral met het naar voren verdedigen en de linies bij elkaar houden”, zo haakt Vink in. “Dat is belangrijk in het voetbal, je moet niet te veel ruimtes hebben. Want dan wordt Feyenoord geslacht. Dit zag er goed uit.”

“Die heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld”, zo oordeelt ook Feyenoord-trainer Arne Slot voor de camera van ESPN als hij gevraagd wordt naar het optreden van Trauner. “Rustig en comfortabel aan de bal. Maar ook een aantal hele goede ingrepen in verdedigende zin. Het is heel mooi voor hem dat zijn wedstrijd zo is gelopen is vandaag.”

“De tegenstander heeft niet echt veel grote kansen gekregen. Wij deden het heel goed. Ik ben heel blij met deze prestatie”, zo analyseert Trauner zelf voor de camera van ESPN. "Ik hoop dat dit de norm is. Het is belangrijk om als team elkaar te helpen. Onze centrale middenvelders hebben het ook goed gedaan, dat hielp ons achterin heel erg. We verdedigen samen en vallen samen aan. Zo zou de nieuwe speelstijl van Feyenoord eruit moeten zien. Ik denk dat ik nog beter kan. Maar ik ben heel blij met dit optreden. Het was een goede wedstrijd. De jongens hebben me geholpen en ik voel me prettig in dit team. We gaan zien hoe het verder gaat.”