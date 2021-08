Feyenoord doet dankzij Guus Til uitstekende zaken in Luzern

Donderdag, 5 augustus 2021 om 22:19 • Chris Meijer

Feyenoord heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League tegen FC Luzern. Door twee doelpunten van Guus Til, die zijn seizoenstotaal daarmee al naar vijf bracht, en treffer van Luis Sinisterra won Feyenoord in Zwitserland met 0-3. Over een week wacht de return, als FC Luzern in De Kuip op bezoek komt.

Slot besloot tegen de bekerwinnaar van Zwitserland - waar Jordy Wehrmann op de bank begon - direct een basisplaats in te ruimen voor de van LASK overgekomen Gernot Trauner. Dat ging ten koste van Lery Fer, die tegen FC Drita nog in het centrum van de verdediging stond en in Zwitserland genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. De eerste grote kans van het duel was voor de thuisploeg, toen Varol Tasar vrij opdook in het strafschopgebied. Zijn schot ging echter recht in de handen van Justin Bijlow. Feyenoord zette zijn eerste echte kans na negen minuten spelen direct om in een doelpunt.

Sinisterra werd aan de rechterkant van het veld gelanceerd en behield rond het strafschopgebied het overzicht, waardoor hij Til kon bedienen ter hoogte van de strafschopstip. De middenvelder controleerde en schoot vervolgens in de linkerhoek raak. Feyenoord controleerde vervolgens het duel en verdubbelde kort voor de rust de marge. Alireza Jahanbakhsh kreeg de ruimte om op de rand van het strafschopgebied te schieten en doelman Vaso Vasic kon zijn inzet niet volledig keren. Til was er als de kippen bij om in de rebound het leer over de sluitpost heen in het doel te stiften.

Feyenoord kreeg voor rust nog een uitstekende mogelijkheid om al op 0-3 te komen. Sinisterra ontsnapte aan de defensie van Luzern en omspeelde Vasic, maar zag zijn inzet nog van de lijn gehaald worden. In de tweede helft golfde het spel op en neer. FC Luzern liet zich meer zien, maar toonde zich vooral met schoten van afstand. Marvin Schulz schoot in de handen van Bijlow, terwijl schoten van Filip Ugrinic net naast en over vlogen. Aan de andere kant waren de betere kansen voor Feyenoord.

Een schot van Tyrell Malacia werd door Vasic maar ternauwernood uit zijn doel gehaald. Verder dook Feyenoord ook de nodige keren gevaarlijk op in het strafschopgebied van Luzern. Een voorzet van Sinisterra werd maar net op tijd weggehaald door de defensie van de thuisploeg. Kort daarna ontving Bryan Linssen wél de bal in het strafschopgebied, maar zijn inzet ging net langs de verkeerde kant van de paal. Met Wehrmann en Fer als invallers binnen de lijnen aan beide kanten liep Feyenoord in de slotfase nog uit naar 0-3.

Nadat Sinisterra als eindstation van een zeer fraaie aanval nog over schoot, kreeg Feyenoord zes minuten voor het einde de derde treffer in de schoot geworpen. Doelman Vasic raakte in paniek toen hij onder druk werd gezet door Jens Toornstra en Sinisterra. De Colombiaanse aanvaller ontving de bal, omspeelde Vasic en tikte van dichtbij de 0-3 tegen de touwen. Het slotakkoord kwam op naam van Urginic, die de bal plotseling op de pantoffel nam en het leer maar net naast het doel van Bijlow zag stuiteren.