‘Terneergeslagen’ Lionel Messi ‘in shock’ door breuk met Barcelona

Donderdag, 5 augustus 2021 om 21:57 • Chris Meijer

Lionel Messi is in shock nadat duidelijk is geworden dat hij niet bij Barcelona kan blijven, zo melden onder meer Mundo Deportivo en Sport. De Catalanen maakten eerder op de dag wereldkundig dat de wegen van de 34-jarige aanvaller en Barça definitief gaan scheiden. Messi is volgens de berichtgeving vanuit Spanje teleurgesteld en had gehoopt dat hij bij Barcelona actief had kunnen blijven.

Messi keerde deze week terug in Barcelona in de veronderstelling dat er een akkoord zou komen over een nieuw contract. Barcelona schreef in een statement dat er een akkoord lag over een nieuwe verbintenis en dat beide partijen graag met elkaar doorwilden, maar dat de contractverlenging door de regels van LaLiga niet kon worden afgerond. Dat hij geen nieuw contract zou ondertekenen, had Messi zelf absoluut niet verwacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sport schrijft dat Messi ‘terneergeslagen’ is door het feit dat hij nooit meer het shirt van Barcelona zal dragen. Volgens Goal heeft de Argentijn donderdagmiddag van Barcelona te horen gekregen dat een contractverlenging er definitief niet inzat, een boodschap die tot grote teleurstelling leidde bij Messi. Vooral omdat de overtuiging was gewekt dat alles in kannen en kruiken was en dat Messi alleen nog zijn handtekening hoefde te zetten.

Op dit moment heeft de aanvaller zelf geen plannen om een statement te maken over zijn vertrek bij Barcelona en wil dat later eventueel in samenspraak met de club gaan doen. Joan Laporta, voorzitter van Barcelona, gaat dat vrijdagochtend om 11.00 uur wél doen op een persconferentie. Tot dusver heeft Messi alle aanbiedingen van andere clubs naast zich neergelegd, omdat het de bedoeling was dat hij alsnog bij zou tekenen bij Barcelona. Goal bericht dat Messi nu gaat luisteren naar andere aanbiedingen en Sport noemt Paris Saint-Germain als voornaamste kanshebber.