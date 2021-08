Mundo Deportivo noemt mislukte transfer als reden voor breuk met Messi

Donderdag, 5 augustus 2021 om 20:59 • Chris Meijer

De wegen van Barcelona en Lionel Messi gaan definitief scheiden. Het nieuws zorgt voor de nodige speculatie in Spanje over de redenen voor de breuk tussen de 34-jarige aanvaller en de Catalanen. Mundo Deportivo en RAC1 melden dat er bij Messi ook onvrede heerste over de staat van de selectie van Barcelona, terwijl hij graag Cristian Romero binnengehaald had zien worden.

Barcelona communiceerde zelf dat er sprake was van een akkoord met Messi, maar dat de contractverlenging door de regels van LaLiga niet kon worden afgerond. Verschillende Spaanse media melden echter dat er meer problemen waren in de onderhandelingen tussen Messi en Barcelona. Zo stelt RAC1 dat Messi niet tevreden was met de selectie die Barcelona op dit moment heeft. Mundo Deportivo voegt daar aan toe dat het feit dat Romero niet kon worden binnengehaald een breekpunt vormde voor Messi.

Messi zou volgens de Spaanse krant de clubleiding van Barcelona hebben verzocht om de 23-jarige centrumverdediger binnen te halen. De Catalanen zouden bij Atalanta een bod van veertig miljoen euro, inclusief tien miljoen euro aan bonussen, hebben neergelegd, maar door de interesse van andere clubs bleek Romero onhaalbaar. De Argentijns international lijkt de overstap naar Tottenham Hotspur te gaan maken in een transfer met een waarde van 55 miljoen euro. Dat zou Messi zwaar hebben meegewogen in het besluit om te vertrekken.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde eerder overigens altijd dat Barcelona nooit serieus in de race is geweest voor Romero. Tegelijkertijd is de vraag in hoeverre de financieel armlastige club zich een transfersom van veertig miljoen euro zou kunnen veroorloven. De lezing van Goal is dan ook anders. Het medium meldt dat Messi donderdagmiddag van Barcelona te horen heeft gekregen dat hij niet vastgelegd zou kunnen worden, ondanks dat er sprake was van een akkoord. Tot dusver heeft de aanvaller alle aanbiedingen naast zich neergelegd.

Goal schrijft dat Messi nu bereid is om te luisteren naar de aanbiedingen van clubs. In de internationale media duiken direct twee namen op: Paris Saint-Germain en Manchester City. Sport schrijft dat PSG lang op dit moment heeft gewacht en het is een kwestie van tijd voor les Parisiens Messi een aanbieding zullen doen. Een overstap naar Manchester City wordt op dit moment onwaarschijnlijker geacht, omdat de kampioen van Engeland al veel geld uittrekt voor de komst van Jack Grealish en Harry Kane.