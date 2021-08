Vitesse mag blij zijn met gelijkspel tegen nummer zeven van Ierland

Donderdag, 5 augustus 2021 om 20:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:44

De Europese opening van het seizoen is voor Vitesse uitgelopen op een gelijkspel tegen Dundalk. De ploeg van Thomas Letsch was negentig minuten lang de bovenliggende partij tegen de huidige nummer zeven van Ierland, maar kwam in de tweede helft toch op achterstand. Loïs Openda bracht in de slotfase een resultaat voor Vitesse op het scorebord: 2-2. Over een week volgt de return in de derde voorronde van de Conference League.

Vanaf de openingsfase was duidelijk dat Vitesse de bovenliggende partij was. Maximilian Wittek schoot de bal uit een hoekschop verrassend bijna ineens binnen, terwijl Matús Bero een eerste goede schietkans om zeep hielp. De middenvelder van Vitesse wist na twintig minuten wél raad met zijn tweede grote kans. Die creëerden de Arnhemmers uit een vlijmscherpe counter na een hoekschop van Dundalk. Million Manhoef verstuurde een goede steekbal op Bero, die een op een met doelman Alessio Abibi kalm bleef: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vlak na het doelpunt schoot Patrick McEleney namens de Ieren op de lat, maar verder waren de kansen voor Vitesse. Zo schoot Openda na balverlies van Dundalk in grote vrijheid net voorbij de tweede paal, terwijl Nikolai Baden Frederiksen na een nieuwe counter op Abibi stuitte. De Albanese keeper had even later ook een redding in huis op een goede schietkans uit de rebound van Bero.

Ook na rust begon Vitesse sterk. Een kopbal van Tomás Hájek werd ternauwernood onder de lat uit getikt, terwijl een schot van grote afstand van Riechedly Bazoer op de buitenkant van de paal belandde. Ondanks de transferwens begon Bazoer 'gewoon' in de basis bij Vitesse. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, maar vrijwel uit het niets kwam Dundalk in de 65ste minuut op gelijke hoogte.

Een hoge voorzet van Cameron Dummigan vanaf de rechterkant werd knap ingekopt door McEleney: 1-1. Letsch bracht vervolgens Oussama Tannane, die eveneens hoopt op een transfer, in het veld. Vitesse zocht opnieuw de aanval, maar werd in de counter geslacht. McEleney kapte eerst Danilho Doekhi uit en produceerde vervolgens een subtiel wippertje: 1-2. Vitesse zette opnieuw aan en kwam in de 88ste minuut terug. De verdediging van Dundalk verwerkte een hoge voorzet slecht, waarna Openda het met een halve omhaal van dichtbij afmaakte: 2-2. De doelpuntenmaker kreeg een minuut later rood vanwege natrappen.