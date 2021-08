AZ lijkt Europese tegenstander na heenduel al zo goed als zeker te weten

Donderdag, 5 augustus 2021 om 20:12 • Chris Meijer

AZ kan zich zo goed als zeker gaan opmaken voor een ontmoeting met Celtic in de laatste voorronde van de Europa League. De Schotse topclub won donderdagavond in Tsjechië met 2-4 van Jablonec en heeft zichzelf zodoende een uitstekende uitgangspositie verschaft voor de return, die over een week op Celtic Park op het programma staat.

Celtic was door een nederlaag tegen FC Midtjylland in de tweede voorronde van de Champions League veroordeeld tot het voorportaal van de Europa League, waarin de nummer drie van de Tsjechië de tegenstander was. The Hoops, die vorig seizoen voor het eerst in tien jaar de landstitel aan aartsrivaal Rangers moesten laten, kenden een droomstart in de Chance Arena. Liel Abada opende na twaalf minuten de score, waarna Kyogo Furuhashi vier minuten later al de marge verdubbelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jablonec gaf zich echter niet gewonnen en kwam een minuut na de 0-2 via Vaclav Pilar weer terug in de wedstrijd. Na een vermakelijke beginfase, duurde het tot het laatste halfuur voor de volgende doelpunten te noteren vielen. James Forrest leek het duel met 64 minuten op de klok te beslissen door de 1-3 aan te tekenen. Een eigen treffer van Nir Bitton bracht in de slotfase de spanning weer terug, maar uiteindelijk bezorgde Ryan Christie Celtic met de 2-4 kort voor het einde een uitermate comfortabele uitgangspositie voor de return over een week in Glasgow.