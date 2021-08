Barcelona bevestigt definitieve breuk met Lionel Messi

Donderdag, 5 augustus 2021 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Barcelona en Lionel Messi gaan definitief uit elkaar, zo bevestigt de Spaanse grootmacht via de officiële kanalen. Ondanks dat er een akkoord is bereikt over de contractverlenging van de 34-jarige sterspeler, kan die vanwege 'economische belemmeringen en de regelgeving in LaLiga' niet worden geformaliseerd. "Gezien de situatie zal Lionel Messi niet langer verbonden blijven aan Barcelona", zo schrijft de club.

“Ondanks dat Barcelona en Leo Messi een akkoord hadden bereikt en er duidelijk een intentie bestond van beide partijen om een nieuw contract te tekenen, kunnen beide partijen door economische en structurele obstakels niet met elkaar verder”, verwijst Barcelona in het statement naar de regelgeving van LaLiga. Daarmee wordt gedoeld op het salarislimiet van de Spaanse competitie, dat door Barcelona is overschreden. De club mag daardoor geen nieuwe spelers inschrijven, waar ook Messi onder zou vallen bij een nieuw contract.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Door deze situatie, zal Lionel Messi niet bij Barcelona blijven", vervolgt de club in het statement. "Beide partijen balen er stevig van dat de wensen van de club en de speler niet kunnen worden vervuld. Barcelona wil de speler bedanken voor zijn bijdrage en wenst hem verder succes." Diverse Spaanse media meldden de afgelopen tijd dat Messi bereid was om vijftig procent van zijn salaris in te leveren om bij Barcelona te kunnen blijven.

Donderdagavond bracht Marca al naar buiten dat er problemen waren ontstaan in de contractonderhandelingen. De bom zou donderdag zijn gebarsten tijdens een etentje van de clubleiding van Barcelona met de entourage van Messi. Volgens de sportkrant bespraken de partijen nog hoe de breuk het best naar buiten gebracht kan worden. Laporta vreest volgens de berichtgeving voor de woedende reacties van de supporters.

Het betekent dat Messi na 21 jaar definitief vertrekt bij Barcelona. De Argentijn stroomde in 2004 door vanuit de jeugdopleiding en ontpopte zich tot de absolute sterspeler van de club. Messi staat op 672 goals en 305 assists in 778 officiële wedstrijden voor Barcelona. Hij werd in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019 uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld en werd met Barça tien keer landskampioen. Daarnaast won hij vier keer de Champions League en zeven keer de Copa del Rey. Deze zomer won Messi met Argentinië de Copa América, zijn eerste grote prijs met zijn land.