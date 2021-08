Marca: Lionel Messi gaat zijn contract bij Barcelona niet verlengen

Donderdag, 5 augustus 2021 om 18:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:24

Er is sprake van een 'radicale ommezwaai' in de contractonderhandelingen tussen Barcelona en Lionel Messi, zo meldt het Madrileense Marca. Het leek een kwestie van tijd voordat de 34-jarige Argentijn zijn handtekening zou zetten onder een nieuwe verbintenis, maar plotseling is een akkoord van de baan. De Spaanse tak van Goal bevestigt dat Messi nu in ieder geval geen nieuw contract zal ondertekenen, maar onderzoekt nog of de breuk van tijdelijke aard is.

Volgens Marca 'lijkt er geen weg meer terug' en heeft voorzitter Joan Laporta zich daar al bij neergelegd. De bom zou donderdag zijn gebarsten tijdens een etentje van de clubleiding van Barcelona met de entourage van Messi. Volgens de sportkrant bespreken de partijen momenteel hoe de breuk het best naar buiten gebracht kan worden. Laporta vreest volgens de berichtgeving voor de woedende reacties van de supporters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Financieel gezien zou het Barcelona niet slecht uitkomen als Messi niet verlengt. De club wordt daarmee in een klap verlost van de noodzaak om te besparen op de salarislasten. De berichtgeving komt op het moment dat een akkoord nabij leek. Het Catalaanse RAC1 meldde dat Messi, die woensdag terugkeerde in Barcelona, een contract tot medio 2026 zou ondertekenen en daarbij de helft van zijn salaris zou inleveren. Dat zou donderdag bekend worden gemaakt.

Fabrizio Romano bevestigt donderdagavond dat er 'nieuwe problemen' zijn ontstaan in de contractonderhandelingen tussen Barcelona en het kamp-Messi. Eigenlijk was de Spaanse topclub van plan om de hernieuwde samenwerking met de sterspeler donderdag officieel bekend te maken. "De problemen zijn bevestigd", aldus Romano, die een belangrijke toevoeging heeft. "Barcelona en Messi blijven praten om er alsnog uit te komen."

Het is een publiek geheim dat Paris Saint-Germain en Manchester City dromen van de komst van Messi. Woensdag bracht het Argentijnse TNT Sports naar buiten dat PSG deze zomer veel vertrouwen had in de komst van de clubicoon van Barça. Messi zou in Frankrijk een monstercontract kunnen ondertekenen. De aanwezigheid van Neymar, die eerder met Messi speelde bij Barcelona, zou de aantrekkingskracht van een stap naar Parijs kunnen vergroten voor de Argentijn.