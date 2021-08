Virgil van Dijk maakt krachtige indruk in zijn tweede oefenwedstrijd

Virgil van Dijk heeft donderdag 43 minuten meegespeeld bij Liverpool in het oefenduel met Bologna (2-0 winst). De dertigjarige centrumverdediger, die is teruggekeerd van een zware kruisbandblessure, maakte in dat tijdbestek een soevereine indruk als leider van de defensie. Van Dijk hield zich defensief eenvoudig staande en was sterk in de passing.

Liverpool speelt donderdag twee wedstrijden van twee keer een half uur tegen Bologna. Van Dijk stond in de basisopstelling en vormde samen met Trent Alexander-Arnold, Joel Matip en Andy Robertson een viermansverdediging. Het was de tweede oefenwedstrijd die Van Dijk speelde sinds zijn herstel van zijn knieblessure. Vorige week deed de Oranje-aanvoerder twintig minuten mee tegen Hertha BSC.

De twee doelpunten die Liverpool maakte vielen in het eerste kwartier. In de zevende minuut kreeg Diogo Jota de bal diep op de helft van Bologna in de voeten geschoven door een verdediger, waarna de Portugees het strafschopgebied indribbelde en de bal kalm langs de doelman schoot: 1-0. Ook de tweede treffer viel uit een fout van de Italianen: ditmaal kreeg Sadio Mané de bal panklaar van een verdediger. De Senegalees sleepte de bal langs de doelman en rondde af: 2-0.

Vanaf 18.00 uur speelt Liverpool de tweede wedstrijd van zestig minuten tegen Bologna. The Reds oefenen nog tegen Athletic Club en Osasuna, waarna volgende week zaterdag de Premier League begint met een uitduel bij Norwich City.