‘Barça en Real lijnrecht tegenover LaLiga vanwege deal van 2,7 miljard’

Donderdag, 5 augustus 2021 om 16:23 • Chris Meijer

Barcelona en Real Madrid hebben zich tegen de tegen de miljardendeal van LaLiga met de private-equityfirma CVC Capital Partners gekeerd, zo melden verschillende Spaanse media. Er kwam woensdag naar buiten dat het bedrijf voor 2,7 miljard euro een minderheidsbelang in de Spaanse competitie had genomen. Barcelona en Real Madrid zijn het echter totaal oneens met de inhoud van de overeenkomst die LaLiga heeft gesloten.

AS doet uit de doeken dat Barcelona drie fundamentele problemen heeft met de deal tussen LaLiga en CVC, dat 2,7 miljard euro in de competitie steekt in ruil voor tien procent van de toekomstige opbrengsten van de clubs. De Spaanse clubs hebben dan veertig jaar de tijd om dit met een relatief lage rente terug te betalen. LaLiga wil het geld gebruiken om wereldwijd door te groeien en om 'een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf' te worden. Het doel is om het gat met de Premier League te dichten. CVC nam eerder overigens ook een belang in de Formule 1, terwijl gesprekken met de Serie A op niets uitliepen.

Barcelona vindt dat de termijn van veertig jaar te lang. De Catalanen wijzen op de onvoorspelbaarheid van de voetbalwereld. Een voorbeeld dat door Barcelona is aangehaald, is het feit dat er inmiddels al tien jaar wordt gesproken over het verkopen van de sponsorrechten van het Camp Nou. Verder vraagt Barcelona zich af wat de clubs opschieten met de deal. Er wordt gevreesd dat voornamelijk LaLiga profiteert van de miljarden die CVC overmaakt. Tot slot wil Barcelona de indruk wegnemen dat de miljardendeal nodig is om zijn nieuwe spelers te kunnen inschrijven en de contractverlenging van Lionel Messi te bekostigen.

Begin juli meldden diverse Spaanse media dat Barça het salarislimiet in LaLiga ver heeft overschreden en daardoor geen nieuwe spelers mocht inschrijven. Daardoor dreigde de club zonder de nieuwe aanwinsten Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García en Emerson Royal aan de competitie te moeten beginnen. Mundo Deportivo meldde woensdag dat Barcelona zijn nieuwe spelers door de miljardendeal tussen LaLiga en CVC zou kunnen inschrijven.

Barcelona is niet de enige club die problemen heeft met de deal tussen LaLiga en CVC. El Independiente meldt dat Real Madrid de mogelijkheden onderzoekt om naar de rechter te stappen. De Koninklijke is sceptisch over de voorwaarden van de overeenkomst, waarvan men via de media kennisnam. Evenals Barcelona twijfelt Real Madrid aan de termijn van veertig jaar en er wordt momenteel onderzocht of de deal ook andere belangen van de Spaanse grootmacht schaadt. Als dat het geval is, zal Real Madrid een rechtszaak aanspannen tegen LaLiga.