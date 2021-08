Manchester City maakt megatransfer van Jack Grealish wereldkundig

Donderdag, 5 augustus 2021 om 21:02 • Chris Meijer • Laatste update: 21:02

Manchester City heeft de komst van Jack Grealish wereldkundig gemaakt. De 25-jarige aanvallende middenvelder doorliep donderdag met succes de medische keuring, nadat het papierwerk tussen the Citizens en Aston Villa woensdagavond al afgerond was. Grealish heeft zijn handtekening gezet onder een tot medio 2027 lopend contract en kost de regerend kampioen van Engeland maar liefst 117 miljoen euro, waarmee hij de duurste aankoop in de clubgeschiedenis is.

Er doken donderdagmiddag via social media al beelden op waarop te zien was hoe Grealish in Manchester arriveerde voor de medische keuring. Dat heeft uiteindelijk geen problemen opgeleverd, waardoor hij aansluitend zijn handtekening kon zetten onder een vijfjarig contract. Fabrizio Romano meldt dat Grealish ook al onder vier ogen met Manchester City-manager Josep Guardiola gesproken heeft.

Grealish en Manchester City hadden woensdag al een persoonlijk akkoord bereikt, naar verluidt over een weeksalaris van 270.000 euro. Aston Villa houdt een astronomische transfersom over aan de aanvallende middenvelder, want Manchester City telt 100 miljoen pond - omgerekend 117 miljoen euro - neer om hem los te weken in Birmingham. Daarmee is Grealish veruit de duurst verkochte speler in de clubgeschiedenis van Aston Villa: dat was tot dusver Christian Benteke, voor wie Liverpool in 2015 46,5 miljoen euro neertelde. Met de komst van Leon Bailey en Danny Ings hebben the Villans reeds ingespeeld op het vertrek van Grealish.

Tegelijkertijd is Grealish ook de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Manchester City. Die titel neemt hij over van Kevin De Bruyne, die in 2015 voor 76 miljoen euro werd overgenomen van VfL Wolfsburg. Grealish is tevens de duurste Britse speler aller tijden worden. Dat record staat al acht jaar op naam van Gareth Bale, die in 2013 voor 101 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real Madrid ging. Ook wordt Grealish de duurste aankoop ooit in de Premier League, waarmee hij het record overneemt van Paul Pogba. Manchester United betaalde in 2016 105 miljoen euro aan Juventus voor de Franse middenvelder.

Grealish geldt als de belangrijkste speler van Aston Villa en tekende in september nog een nieuw vijfjarig megacontract bij zijn jeugdliefde, waar hij al op zesjarige leeftijd terechtkwam. De aanvallende middenvelder annex vleugelspits kon deze zomer opnieuw een verbeterd contract ondertekenen bij de ambitieuze Premier League-club. Aston Villa respecteert echter de wens van Grealish om te spelen in de Champions League en blokkeerde zijn transfer naar Manchester City daarom niet.