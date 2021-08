Chelsea lijkt door transfer van Lukaku bod van 40 miljoen euro verwachten

Donderdag, 5 augustus 2021 om 15:29 • Chris Meijer

Chelsea lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van Tammy Abraham. Fabrizio Romano meldt dat the Blues komende dagen met Atalanta om de tafel zullen gaan om over de 23-jarige spits te praten. De nummer drie van het afgelopen Serie A-seizoen is van plan een bod van veertig miljoen euro uit te brengen op Abraham, mits Internazionale in Bergamo aanklopt voor Duván Zapata.

Zo kan Chelsea uiteindelijk zelf profiteren van het aantrekken van Romelu Lukaku. The Blues werken nadrukkelijk aan de komst van de Belgische spits, die zelf wel oren heeft naar een terugkeer bij de club waar hij tussen 2011 en 2014 onder contract stond. Internazionale verwees eerder een bod van honderd miljoen euro én Marcos Alonso naar de prullenbak, maar kan spoedig een nieuwe aanbieding tegemoet zien. Romano meldde dat Chelsea bereid is om de transfersom te laten oplopen tot ruim 110 miljoen euro. Lukaku kan in Londen een netto jaarsalaris van twaalf miljoen euro gaan opstrijken.

Mocht Lukaku daadwerkelijk vertrekken, wil Inter zijn opvolger mogelijk weghalen bij Atalanta. Zapata speelt sinds 2018 in dienst van La Dea, dat hem overnam van Sampdoria. De club uit Genoa zag aanvankelijk een huurvergoeding van veertien miljoen euro tegemoet en verkocht hem een jaar later definitief voor twaalf miljoen euro. De dertigjarige Colombiaanse spits speelde voorlopig 130 wedstrijden voor Atalanta, waarin hij goed was voor 66 doelpunten en 31 assists. Bij Inter is Zapata nu op het lijstje verschenen met eventuele opvolgers voor Lukaku.

Atalanta heeft de opvolger van Zapata al in het vizier: Abraham. De door Chelsea opgeleide spits werd eerder in verband gebracht met Arsenal, maar the Blues willen hem niet naar een Engelse club laten gaan. De komende dagen gaan Chelsea en Atalanta om tafel om over Abraham te praten en volgens Romano zijn de Italianen van plan om een bod van veertig miljoen euro uit te brengen. Abraham ligt nog tot medio 2023 vast bij Chelsea en liet zijn jeugdliefde eerder al achter zich voor huurperiodes bij Bristol City, Swansea City en Aston Villa.