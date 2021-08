Michal Sadílek kan PSV verlaten voor overstap binnen de Eredivisie

Donderdag, 5 augustus 2021 om 14:48 • Laatste update: 15:21

Michal Sadílek kan mogelijk een transfer binnen de Eredivisie maken. Het Eindhovens Dagblad en TC Tubantia melden dat FC Twente belangstelling heeft voor de 22-jarige middenvelder, die eveneens als vleugelverdediger uit de voeten kan. Laatstgenoemde krant schrijft dat de Tukkers de komst van Tsjech zelfs vrijdag al willen afronden. In een eerder stadium werd Sadílek al gelinkt aan een overstap naar Sparta Praag, dat ook concrete belangstelling zou hebben.

PSV verhuurde Sadílek in het afgelopen seizoen aan Slovan Liberec. In Tsjechische dienst kwam hij tot 31 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 3 assists. Daarbij heeft Sadílek zich ogenschijnlijk in de kijker gespeeld bij Sparta Praag. De tweevoudig Tsjechisch international hoeft komend seizoen bij PSV normaal gesproken niet op al teveel speeltijd te rekenen. Roger Schmidt kiest voorlopig in de voorrondes voor de Champions League voor Marco van Ginkel en Ibrahim Sangaré als defensief blok op het middenveld.

Daarnaast heeft Schmidt zoals het er nu naar uitziet komend seizoen ook nog de beschikking over Davy Pröpper, Ryan Thomas en Érick Gutiérrez, al is laatstgenoemde nog op vakantie na een Gold Cup-deelname met Mexico en mag hij ook vertrekken. Mark van Bommel gebruikte Sadílek ook nog als linksback, maar achter Philipp Max heeft Schmidt nog de keuze uit onder meer Phillipp Mwene en Olivier Boscagli. PSV staat dan ook open voor een tijdelijk vertrek van Sadílek, al mikken de Eindhovenaren wel tot een optie tot koop in de huurovereenkomst.

PSV heeft een optie om het tot medio 2022 lopende contract van Sadílek nog met een seizoen te verlengen, waarmee kan worden voorkomen dat hij volgend seizoen na een huurperiode transfervrij op te pikken is. Sadílek zou een huurperiode bij FC Twente zelf wel zien zitten, waardoor een definitieve keuze niet lang om zich moet laten wachten. PSV nam Sadílek, die eerder deze zomer zonder al teveel te spelen onderdeel uitmaakte van de Tsjechische EK-selectie, in 2015 over van 1.FC Slovacko. In Eindhovense dienst kwam hij tot veertig optredens in de hoofdmacht.