Tottenham wil met Harry Kane-miljoenen naar Barcelona

Chelsea wil de komst van Romelu Lukaku zo spoedig mogelijk afronden. Na het afgeslagen bod van honderd miljoen euro staat een nieuw bod op de planning, maar dat is vooralsnog niet binnengekomen bij Internazionale. (Fabrizio Romano)

Raphaël Varane vliegt donderdag naar Engeland om zijn transfer naar Manchester United af te ronden. De verdediger komt over van Real Madrid en kan tekenen tot medio 2025, met de optie voor een extra jaar. (Fabrizio Romano)

Barcelona is bereid om naar alle aanbiedingen te luisteren, zowel huurvoorstellen als biedingen.