Frenkie de Jong mist wedstrijd tegen Juventus door blessureleed

Donderdag, 5 augustus 2021 om 14:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:25

Frenkie de Jong is niet ongeschonden uit de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg gekomen. Barcelona meldt donderdagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder een kuitspier heeft verrekt in zijn rechterbeen. De club zegt dat nog niet duidelijk is hoe lang De Jong uit de roulatie is, maar Spaanse media gaan uit van zeven à tien dagen. De club maakt bovendien bekend dat de middenvelder Gavi zijn kaak heeft gebroken.

De Jong had een basisplaats tegen Red Bull Salzburg en werd zes minuten voor tijd naar de kant gehaald. Hij werd vervangen door Rey Manaj. Als De Jong inderdaad zeven tot tien dagen afwezig is, staat zijn deelname aan de eerste competitiewedstrijd op het spel. Barcelona treedt op zondag 15 augustus thuis aan tegen Real Sociedad. De wedstrijd van komende zondag tegen Juventus om de Trofeu Joan Gamper lijkt De Jong in ieder geval te moeten missen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gavi kreeg vroeg in de wedstrijd een elleboogstoot te verwerken en deed uiteindelijk 71 minuten mee tegen Red Bull Salzburg. De jongeling, die donderdag zijn zeventiende verjaardag viert, maakt in de voorbereiding een goede indruk en wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding. Hoe lang hij absent zal zijn, is niet bekend. Uit zijn herstel zal moeten blijken hoe ernstig de kwetsuur is. De kans bestaat dat hij met een helm kan spelen tegen Juventus en/of in de openingswedstrijd tegen Real Sociedad.