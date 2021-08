Arne Slot passeert Leroy Fer voor heenwedstrijd tegen FC Luzern

Donderdag, 5 augustus 2021 om 19:13 • Chris Meijer • Laatste update: 19:24

Arne Slot heeft donderdagavond voor de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Luzern direct een basisplaats ingeruimd voor Gernot Trauner. De van LASK overgenomen centrumverdediger maakte afgelopen weekeinde als zijn officieuze debuut in de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1). Door de basisplaats voor Trauner neemt Leroy Fer in de Swissporarena plaats op de reservebank.

Fer kende vorige week in de ternauwernood met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Drita geen gelukkig optreden. “Deze trainer kiest ervoor om hem rechts centraal achterin te laten spelen”, zo nam Slot hem na afloop in bescherming. "Ja, Leroy gaat bij de tweede goal in de fout. Maar hij speelt daar, omdat ik geen andere speler had op zijn positie tot vandaag. Hij heeft daar in zijn hele leven nog nooit gespeeld, nu pas sinds een week of vier. Dan maak je weleens wat fouten. Vorige week was hij nog uitstekend, zonder bal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu heeft Slot dus besloten om Fer te passeren ten faveure van Trauner, die de defensie vormt met Marcus Pedersen, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Ook op het middenveld heeft de aanvoerder van Feyenoord geen plaats gekregen, want de middelste linie wordt net in het tweeluik met Drita gevormd door Jens Toornstra, Orkun Kökçü en Guus Til. Slot kiest tegen de Zwitserse bekerwinnaar eveneens voor dezelfde aanval als in de return van de tweede voorronde van de Conference League.

Feyenoord treft ‘Simeone van Zwitserland’, ‘sturm und drang’ en CL-winnaar

Maak kennis met FC Luzern, de opponent van Feyenoord. Lees artikel

In Kosovo kreeg Naoufal Bannis nog de voorkeur in de punt van de aanval, maar een week later fungeerde Bryan Linssen als spits. Dat is in Luzern eveneens het geval, waar Linssen geflankeerd zal worden door Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh. De van Brighton & Hove Albion Jahanbakhsh maakte een week geleden zijn officiële debuut voor Feyenoord en werd na een uur spelen vervangen door Robert Bozeník. FC Luzern en Feyenoord trappen om 20.30 uur af in de Swissporarena.

Bij FC Luzern waren alle ogen gericht op Jordy Wehrmann, die eerder deze zomer definitief werd overgenomen van Feyenoord. De 22-jarige middenvelder kampte de afgelopen weken echter met een blessure en start mede daardoor donderdagavond op de reservebank bij de nummer vijf van het afgelopen Super League-seizoen. Met Holger Badstuber staat er wel een bekende naam binnen de lijnen. De van VfB Stuttgart overgekomen centrumverdediger staat voor het eerst in de basiself bij FC Luzern.

Opstelling FC Luzern: Vasic, Farkas, Badstuber, Burch, Frydek; Ndiaye, Gentner, Schulz, Urginic; Sorgic, Tasar.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.