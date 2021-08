Vitesse moet door opvallende schorsing improviseren met rechtsback

Donderdag, 5 augustus 2021 om 18:00 • Chris Meijer • Laatste update: 18:02

Vitesse heeft zijn opstelling voor de heenwedstrijd tegen Dundalk in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League bekendgemaakt. Door een blessure van Eli Dasa en een bijzondere schorsing van aanwinst Romaric Yapi moet trainer Thomas Letsch improviseren op de rechtsbackpositie. Million Manhoef, van nature een linksback, start donderdagavond in GelreDome rechts in de defensie. De wedstrijd begint om 19.00 uur in de GelreDome.

Dasa is momenteel op de weg terug van een blessure, maar kan tegen Dundalk nog niet in actie komen. Yapi is eerder deze zomer van Brighton & Hove Albion overgenomen als zijn stand-in, alleen kan Letsch nu wegens een bijzondere schorsing nog geen beroep doen op de 21-jarige rechtsback. Hij kreeg namelijk in februari 2019 een rode kaart in de laatste Europese wedstrijd die hij speelde, met Paris Saint-Germain Onder-19 in de Youth League tegen Hertha BSC Onder-19. Zodoende verruilt Manhoef voor het duel met Dundalk de linker- voor de rechterflank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Manhoef krijgt van Letsch de voorkeur boven Dominik Oroz. “Manhoef heeft een goede voorbereiding gehad en is offensiever ingesteld. Ik kijk er naar uit om hem te zien spelen”, zo tekende de Gelderlander tijdens de afsluitende persconferentie op uit de mond van Letsch. Vitesse stuit in zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen 2021/22 op de huidige nummer zeven van de Ierse competitie. Dundalk rekende eerder al af met Newtown uit Wales en Levadia Tallinn uit Estland.

'Toekomstig Champions League-winnaar’ komt als ‘circusclub’ naar Nederland

Voetbalzone schreef in aanloop naar het tweeluik met Vitesse een profiel van Dundalk. Lees artikel

De nadrukkelijk aan een vertrek gelinkte Oussama Tannane en Riechedly Bazoer zijn voorlopig nog ‘gewoon’ van de partij bij Vitesse. Bazoer vormt het centrale duo met Danilho Doekhi en Tomas Hájek, mede door de afwezigheid van Jacob Rasmussen. De van Schalke 04 overgekomen Markus Schubert neemt de plek van Remko Pasveer in onder de lat, terwijl ook aanwinsten Yann Ghobo en Nikolai Baden Frederiksen direct aan de aftrap verschijnen.

Opstelling Vitesse: Schubert; Manhoef, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek; Bero, Ghobo, Tronstad; Frederiksen, Openda.