Cristiano Ronaldo krijgt 15 dagen om prieel op penthouse te verwijderen

Donderdag, 5 augustus 2021 om 12:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:49

Cristiano Ronaldo moet aanpassingen verrichten aan zijn penthouse in Lissabon, zo melden media in Portugal. De aanvaller van Juventus heeft vijftien dagen gekregen om een prieel, een halfopen tuinhuisje, te vernietigen dat hij heeft laten bouwen op het dak van het gebouw. Als hij daar niet aan wil meewerken, moet Ronaldo beroep aantekenen bij de gemeenteraad van Lissabon en kan de deadline volgens TVI 24 dertig dagen verzet worden.

Ronaldo is niet de eigenaar van het volledige gebouw, maar wel van het appartement op de bovenste verdieping. Het penthouse is 7,6 miljoen euro waard. Bij de bouw van een dergelijk gebouw geeft de gemeente toestemming voor de precieze hoogte ervan. De door Ronaldo gedane uitbreiding kan daardoor in strijd zijn met de lokale regelgeving. De Portugese architect José Mateus, wiens bedrijf het gebouw heeft ontworpen, walgt van het prieel en dreigde enkele maanden geleden al met juridische stappen.

"Het disrespect voor ons werk, onze architectuur, is verachtelijk. Er was geen toestemming van architecten, buren of de gemeente", zei Mateus enkele maanden geleden in de Portugese pers. "De admiratie en respect die ik had voor Ronaldo, een geweldige en inspirerende atleet en een voorbeeld over wie ik vaak aan mijn kinderen heb verteld, is verbrijzeld. Er is zoiets als cultuur, regels, respect voor het werk van anderen en beleefdheid. Ik accepteer het niet dat die principes overboord worden gegooid."

"Ik heb vaak genoten van het werk van Ronaldo. Maar nu heeft hij een eigen doelpunt gemaakt, een doelpunt dat voor altijd gegraveerd is in mij: in mijn architectuur en in mijn verachting", zei Mateus. Vervolgens werd hij door Elma Alveiro, de zus van Ronaldo, 'achterlijk' genoemd. "Houd je bezig met belangrijkere en interessantere dingen", beet ze hem toe in een bericht op sociale media.

Cristiano Ronaldo loopt het prieel binnen op het dak van zijn appartement.